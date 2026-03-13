Trend Galeri Trend Yaşam Onların ağzından laf almak imkansız! İşte astrolojinin en ketum 5 burcu...

Onların ağzından laf almak imkansız! İşte astrolojinin en ketum 5 burcu...

Bazı insanlar için ketumluk bir yaşam biçimidir; onlardan net bir cevap almak adeta imkansız bir göreve dönüşebilir. İç dünyalarının kapılarını sıkı sıkıya kapalı tutan bu kişiler, özel hayatlarını veya fikirlerini paylaşmak konusunda oldukça mesafelidir. Ne kadar ısrar ederseniz edin, aldığınız yanıtlar genellikle sizi başladığınız noktaya geri döndürür. Astroloji dünyasına göre, bu "sır küpü" tavrın arkasında ise güven duygusuna verdikleri aşırı hassasiyet yatıyor. İşte ağzından kerpetenle laf alabileceğiniz, gizemli doğalarıyla bilinen o burçlar…

Giriş Tarihi: 13.03.2026 09:43
Ketum olmak, bazı kişiler için bir savunma mekanizması bazıları içinde de güçlü bir kişilik göstergesidir. Bu burçlar için ketum olmak, zayıflık değil tam tersine bilinçli bir tercihtir.

Hayatlarında dengeyi, güveni ve kontrolü kaybetmemek adına sahip oldukları bu özellikleri ile sırlarının kapılarını kilitli tutar, anahtarlarını da kimsenin asla ulaşamayacağı bir yere gömerler.

AKREP

Ne düşündüklerini ve ne hissettiklerini asla tam olarak göstermeyen Akrepler, adea "gizem" kelimesinin vücut bulmuş halidir.

Karşısındaki insana kolay kolay güvenemeyen ve duygularını paylaşmakta çekinen Akrepler için birileri ile bir şeyler paylaşmak büyük bir risktir.

Bu sebeple sırlarını kendileriyle birlikte sonuna kadar götürmeyi tercih ederler.

OĞLAK

Soğukkanlı, ciddi ve kontrollü Oğlaklar, duygularını diğer insanlara göstermeyi sevmezler.

Hayatlarını dış dünyaya yansıtmadan, kendi içlerinde sürdürmeyi tercih ederler.

Onlarla ne kadar uzun konuşursanız konuşun, işin sonunda asıl meseleye hiç değinmediğinizi fark edersiniz.

Hayatlarında her adımı stratejik olarak atan Oğlaklar için ketumluk, stratejinin bir parçasıdır.

BOĞA

Boğa burcu her ne kadar sakinlikleri ve güven verici yapıları ile bilinseler de, iç dünyalarını kimseye açmazlar.

Boğalar için birinin onların güvenini kazanması oldukça zordur ve güvenleri kazanılsa bile kendilerini açmamaya devam ederler.

KOVA

Kovalar, sahip oldukları sıra dışı fikirleri ve entelektüel yönleriyle bilinse de, kişisel meselelerinde tam bir duvar gibilerdir.

Onlar için özel hayatları, gerçekten özeldir ve sınırlarının aşılmasını istemezler.

Sosyal kelebek olmaları bazı insanlar için yanıltıcı gözükse de, duygularını ve derin düşüncelerini paylaşmak Kovalar için oldukça nadir görülen bir durumdur.

BAŞAK

Başaklar, detaycı, analizci ve kontrolcü olmaları ile bilinirler. İç dünyalarını paylaşmak onlar için karmaşık bir süreçtir çünkü her şeyi önce kendi dünyalarında çözüme kavuşturmak isterler.

Başaklar duygularını bastırmaya meyillidirler. Bu nedenle genel olarak üstlerinde "anlatmakla vakit kaybedemem" tavrı vardır.

Başaklar, düşüncelerini ölçer, biçer ve yalnızca gerekli gördükleri anlarda paylaşırlar.