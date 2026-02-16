Trend Galeri Trend Yaşam "Onlyfans" operasyonunda yeni gelişme: 17 şüpheli adliyeye sevk edildi

İstanbul merkezli operasyonda, erişim engeli bulunan OnlyFans üzerinden "müstehcenlik" ve "suç gelirlerini aklama" suçlarını işledikleri iddia edilen 17 şüpheli gözaltına alınarak emniyetin Vatan yerleşkesine getirildi. Dijital platform üzerinden elde edilen haksız kazançla alınan 14 lüks araç, 10 taşınmaz ve 2 şirkete el konulurken, aralarında ünlü isimlerin de bulunduğu şebekenin VPN kullanarak yasakları deldiği ve takipçilerini anlık mesajlaşma uygulamalarına yönlendirerek devasa bir kayıt dışı ekonomi oluşturduğu ortaya çıktı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk oldu.

Giriş Tarihi: 16.02.2026 12:12 Güncelleme Tarihi: 16.02.2026 12:23