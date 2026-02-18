Trend Galeri Trend Yaşam Ordu sahur vakti 2026: Ordu İmsakiye ile iftar vakti ve sahur saati kaçta?

Karadeniz'in fındık diyarı Ordu'da, 2026 yılı Ramazan ayının gelişiyle beraber Boztepe'den kıyı şeridine kadar her noktada manevi bir heyecan dalgası hakim oldu. "İlk iftar ne zaman?" ve "Ordu sahur vakti saat kaçta bitiyor?" gibi sorular, ilk oruç gününde on binlerce Müslümanın en çok merak ettiği başlıklar arasında yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026 imsakiye verileriyle Altınordu, Ünye ve Fatsa başta olmak üzere tüm ilçelerin namaz saatleri kesinleşti. İşte 19 Şubat 2026 Perşembe günü başlayacak olan mübarek ay için Ordu iftar saati, sahur (imsak) vakti ve tüm güncel detaylar.

Giriş Tarihi: 18.02.2026 10:14 Güncelleme Tarihi: 18.02.2026 11:41