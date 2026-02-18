Trend Galeri Trend Yaşam Ordu sahur vakti 2026: Ordu İmsakiye ile iftar vakti ve sahur saati kaçta?

Karadeniz'in fındık diyarı Ordu'da, 2026 yılı Ramazan ayının gelişiyle beraber Boztepe'den kıyı şeridine kadar her noktada manevi bir heyecan dalgası hakim oldu. "İlk iftar ne zaman?" ve "Ordu sahur vakti saat kaçta bitiyor?" gibi sorular, ilk oruç gününde on binlerce Müslümanın en çok merak ettiği başlıklar arasında yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026 imsakiye verileriyle Altınordu, Ünye ve Fatsa başta olmak üzere tüm ilçelerin namaz saatleri kesinleşti. İşte 19 Şubat 2026 Perşembe günü başlayacak olan mübarek ay için Ordu iftar saati, sahur (imsak) vakti ve tüm güncel detaylar.

Mavinin ve yeşilin buluştuğu kadim şehir, 2026 Ramazan ayını 18 Şubat Çarşamba akşamı kılınacak yılın ilk teravih namazıyla selamlıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi takvimine göre, vatandaşlar 19 Şubat sabahı ilk sahur bereketine niyet ederek 30 günlük manevi yolculuğa adım atacaklar. Sahur vakitlerindeki serinlik ve iftar sofralarındaki samimiyetle geçecek bu ay boyunca, Ordu imsakiyesi inananlar için en güvenilir vakit rehberi olacak.

ORDU SAHUR VAKTİ VE ORUÇ BAŞLANGICI

Sahur hazırlıklarının tamamlandığı ve sabah ezanının vaktini belirleyen "imsak" saati, Ordu için 19 Şubat sabahı saat 05:46 olarak paylaşıldı.

Vatandaşların bu dakikadan itibaren yeme ve içmeyi keserek oruç gerekliliklerine uymaya başlaması gerekiyor. İbadetin huzuru ve sağlığı açısından imsak vaktinden kısa bir süre önce niyetlerin edilmesi öneriliyor.

ORDU İFTAR VAKTİ VE AKŞAM EZANI SAATİ

Ordu il genelinde Ramazan ayının ilk günü olan 19 Şubat 2026 tarihinde akşam ezanı saat 18:14'te okunacak.

Karadeniz'in bu eşsiz şehrinde ilk iftar sofraları, bu kutsal vaktin gelmesiyle beraber dualar eşliğinde açılacak.

2026 ORDU RAMAZAN İMSAKİYESİ

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan Ramazan İmsakiyesi illerde 29 gün boyunca sahur ve iftar vakitlerini İslam alemi ile paylaşıyor. İşte, Ordu sahur ve iftar saatleri:

RAMAZAN'I KARŞILAMAK İÇİN ORUÇ TUTULUR MU?

Hz. Peygamber'in (s.a.s.) Receb ve Şaban aylarında diğer aylara oranla daha fazla nâfile oruç tuttuğu (Buhârî, Savm, 52 [1969-1970]; Müslim, Sıyâm, 175-179 [1156-1157]) veya tavsiye ettiği bilinmektedir. (Ebû Dâvûd, Savm, 54 [2428]; İbn Mâce, Sıyâm, 43 [1741]) Ancak Hz. Peygamber'in (s.a.s.) bu uygulamasını, Ramazan'ı karşılama olarak değerlendirmek doğru değildir. Ramazan'ı karşılamak amacıyla oruç tutmanın dinî bir dayanağı yoktur.

Ramazan ayı girmediği hâlde, Ramazan'ın gelmiş olabileceği düşüncesiyle ihtiyaten Ramazan'dan bir veya iki gün önce oruç tutmak da mekruhtur. Dinî ıstılahta bugüne "şek günü" denilir. Ancak Ramazan'ı karşılama niyeti olmaksızın şek gününde oruç tutulmasında bir sakınca yoktur. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.), "Ramazan'ı bir veya iki gün önce oruçta karşılamayın. Eğer bir kimse âdeti olduğu için bu günleri oruçla geçiriyorsa tutsun." (Müslim, Sıyâm, 21 [1082]; bk. Buhârî, Savm, 14 [1914]) buyurmuştur.

