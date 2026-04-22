Ormanda kendiliğinden yetişiyor! O mantar için köylüler her gün 100 kilometre yol gidiyor: Fiyatı servet değerinde…

Bunlar da bizlerin doğal geçinme kaynağımız oldu. Kendim fırın işinde çalıştım, gece saat 03.00'te kalkıyorum, simitlerimi yaptıktan sonra yaklaşık 100 kilometre yol kat ederek köyüme geliyorum, mantar topluyorum. Hem yemek hem de satmak için mantar topluyorum. Bizden kilosunu bin liradan alıyorlar. Allah tarafından verilen kuzugöbeğini ormandan toplayarak kendimize güzel bir geçim kaynağı oluşturuyoruz. Köyümüzde yaşayan ablalarımız, gençlerimiz, herkes bu mantarı toplamak için yanan ormanlarımıza geliyorlar" dedi.