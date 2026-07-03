Ormanda yetişiyor… Ağaçlara tırmanıp toplanıyor: Kilosu 3 bin lira!

Bursa'nın Karacabey ilçesinde bulunan Avrupa'nın en büyük ıhlamur ormanlarında hasat zor şartlarda yapılıyor. Geçtiğimiz yıl kilosu bin 500 ile 2 bin lira arasından satılan ıhlamurun bu sene 2 bin 500 ile 3 bin lira arasında alıcı bulması bekleniyor. Karacabey'in ormanlarında yaklaşık 1 ay sürecek olan ıhlamur hasadı, hem geçim mücadelesini hem de doğayla iç içe verilen emeği gözler önüne seriyor.