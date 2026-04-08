Ormanın derinliklerinde yetişiyor… Kilosu servet değerinde!

Dağ köylerinde yetişen bu mantar, fiyatıyla cep yakıyor! Köylüler altın mantarı da denilen ve yağmurla birlikte çoğalan mantardan toplamak için birbiriyle yarışıyor…

DHA
Giriş Tarihi: 08.04.2026 15:00
Kazdağları'nın eteklerindeki Bayramiç ilçesinin Zerdalilik, Dağahmetçe, Alakeçi, Çalıdağ dağ köylerinde yaşayanlar, kuzugöbeğini toplayarak kilosunun fiyatı 1000 liradan mantar toptancılarına satıyorlar.

Her mevsim farklı mantar türlerinin yetiştiği Kazdağları'nda adını renginden alan altın mantarı ve ayı mantarının çıkması köylüler tarafından yağacak yağmurlarla bol miktarda çıkması bekleniyor.

KİLOSU CEP YAKIYOR!

Alakeçi köyünden Mehmet Başaran (56), "Kuzugöbeği mantarını kilosunu 1000 liraya sattım. Yeteri kadar kuzugöbeği mantarı çıkmadı. Ümidimiz sarı mantar ve ayı mantarında. Bu şekilde gelir elde ediyoruz" dedi.

