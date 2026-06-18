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Ormanlarda kendiliğinden yetişiyor: Doğal balgam söktürücü o mucize için dağlara akın ettiler!

Halk arasında kaldirik, hodan ve ıspıt gibi farklı isimlerle anılan şifalı ot, Sakarya'nın yüksek kesimlerinde yöre halkı tarafından toplanmaya başlandı. Doğal bir balgam söktürücü olarak bilinen bu mucizevi bitki, hem sağlık arayanların ilk tercihi oluyor hem de yöresel mutfakların vazgeçilmez lezzeti olarak sofraları süslüyor.

İHA
Giriş Tarihi: 18.06.2026 12:52 Güncelleme Tarihi: 18.06.2026 13:05
Ormanlarda kendiliğinden yetişiyor: Doğal balgam söktürücü o mucize için dağlara akın ettiler!

Lila renkli çiçekleriyle dikkat çeken ve baharın habercisi olarak görülen kaldirik otu, yöre halkı tarafından hem sağlık açısından hem de mutfakta kullanımı sebebiyle ilgi görüyor.

Ormanlarda kendiliğinden yetişiyor: Doğal balgam söktürücü o mucize için dağlara akın ettiler!

Özellikle sigara kullanan kişilerde balgam söktürücü etkisiyle bilinen bitkinin, boğaz ve bademcik rahatsızlıklarına karşı da faydalı olduğu ifade ediliyor.

Ormanlarda kendiliğinden yetişiyor: Doğal balgam söktürücü o mucize için dağlara akın ettiler!

Yabani olarak yetişen ve herhangi bir tarımsal üretim gerektirmeyen kaldirik otu, metabolizmaya olan olumlu etkileriyle de öne çıkıyor.

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Ormanlarda kendiliğinden yetişiyor: Doğal balgam söktürücü o mucize için dağlara akın ettiler!

Mahalle sakinleri tarafından toplanan bitki, kavurma, kızartma ve çeşitli yöresel yemeklerde kullanılarak sofralara taşınıyor.

Ormanlarda kendiliğinden yetişiyor: Doğal balgam söktürücü o mucize için dağlara akın ettiler!

Doğal yapısı ve kendine has aromasıyla bölgenin önemli yöresel lezzetlerinden biri olan kaldirik otu, her yıl olduğu gibi bu yıl da hem sağlık arayanların hem de yöresel tatları tercih edenlerin ilgisini çekiyor.

Ormanlarda kendiliğinden yetişiyor: Doğal balgam söktürücü o mucize için dağlara akın ettiler!

"BİRÇOK SAĞLIK SORUNUNA İYİ GELDİĞİ SÖYLENİYOR"

Yabani otun yemek cinslerinden söz eden Mukkades Özer, "Kaldirik toplayıp turşusunu, mısır unuyla karıştırarak tava yemeğini yapıyoruz. Bazı yöreler kavurup yumurta kırıp o şekilde tüketebiliyor. Birçok sağlık sorununa iyi geldiği söyleniyor ve bağırsak çalıştırıcı bir bitki. Burası yüksek rakım, çamlık ve daha yüksek alt rakımlı yerlerde bulunanlardan daha lezzetli oluyor bizde o yüzden buralardan gelip topluyoruz" dedi.

Ormanlarda kendiliğinden yetişiyor: Doğal balgam söktürücü o mucize için dağlara akın ettiler!
Ormanlarda kendiliğinden yetişiyor: Doğal balgam söktürücü o mucize için dağlara akın ettiler!
Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör