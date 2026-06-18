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Ormanlarda kendiliğinden yetişiyor: Doğal balgam söktürücü o mucize için dağlara akın ettiler!
Ormanlarda kendiliğinden yetişiyor: Doğal balgam söktürücü o mucize için dağlara akın ettiler!
Halk arasında kaldirik, hodan ve ıspıt gibi farklı isimlerle anılan şifalı ot, Sakarya'nın yüksek kesimlerinde yöre halkı tarafından toplanmaya başlandı. Doğal bir balgam söktürücü olarak bilinen bu mucizevi bitki, hem sağlık arayanların ilk tercihi oluyor hem de yöresel mutfakların vazgeçilmez lezzeti olarak sofraları süslüyor.
Giriş Tarihi: 18.06.2026 12:52
Güncelleme Tarihi: 18.06.2026 13:05