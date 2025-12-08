Trend
Orta Doğu’nun en güçlü orduları 2025 listesi güncellendi: Türkiye zirvedeki yerini korudu: İsrail–İran rekabetinde dikkat çeken tablo
ABD merkezli Global Firepower, Orta Doğu ülkelerinin askeri güçlerini analiz eden 2025 güncellemesini paylaştı. Türkiye zirvedeki yerini korurken, geçen yıl İran'ın önde olduğu rekabette bu yıl İsrail, İran'ı geride bırakarak öne çıktı. İşte Orta Doğu'nun en güçlü orduları 2025 listesi…
Giriş Tarihi: 08.12.2025 12:53
Güncelleme Tarihi: 08.12.2025 13:04