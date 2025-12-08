Trend Galeri Trend Yaşam Orta Doğu’nun en güçlü orduları 2025 listesi güncellendi: Türkiye zirvedeki yerini korudu: İsrail–İran rekabetinde dikkat çeken tablo

ABD merkezli Global Firepower, Orta Doğu ülkelerinin askeri güçlerini analiz eden 2025 güncellemesini paylaştı. Türkiye zirvedeki yerini korurken, geçen yıl İran'ın önde olduğu rekabette bu yıl İsrail, İran'ı geride bırakarak öne çıktı. İşte Orta Doğu'nun en güçlü orduları 2025 listesi…

Giriş Tarihi: 08.12.2025 12:53 Güncelleme Tarihi: 08.12.2025 13:04
"Orta Doğu'nun en güçlü orduları hangileri?" sorusu 2025 güncellemesiyle bir kez daha yanıt buldu. ABD merkezli Global Firepower, bölge ülkelerinin askeri kapasitelerini analiz ederek yeni yıl listesini yayımladı. Önemli bir değişim olarak, geçen yılın sıralamasında İran'ın arkasında kalan İsrail'in, bu yıl İran'ı geride bırakması dikkat çekti. İşte Orta Doğu'nun en güçlü orduları 2025 listesi…

15- Lübnan

Siyasi ve ekonomik krizler, ordunun etkinliğini ciddi biçimde sınırlıyor; savunma kabiliyeti düşük, bölgedeki en zayıf ordu sayılabilir.

14- Yemen

Sürekli iç çatışma ve ekonomik zorluklar ordunun modernizasyonunu zorlaştırıyor; bu da askeri kapasitenin zayıf ve düzensiz olmasına yol açıyor.

13- Umman

Görece olarak sınırlı ordu kapasitesi olsa da, deniz yolu güvenliği ve stratejik konumu nedeniyle küçük ama işlevsel bir savunma gücüne sahip.

12- Bahreyn

Küçük nüfus ve sınırlı kaynaklara rağmen deniz ve kıyı savunmasına odaklı; stratejik konumu nedeniyle deniz harekatlarında rol alabilecek bir ordu yapısı.

11- Kuveyt

Petrol zenginliği ve savunma harcamaları ile sınırlı ama nitelikli savunma araçlarına yatırım yapıyor; küçük ölçekli olsa da deniz-hava unsurlarıyla caydırıcılığını korumaya çalışıyor.

10- Ürdün

Coğrafi stratejisi ve sınır güvenliği konusundaki tecrübesiyle, nispeten küçük ordusuna rağmen bölgesel istikrar açısından dikkat edilen aktörlerden biri.

9- Katar

Küçük nüfusuna rağmen modern silah alımları ve deniz-hava savunma yatırımları ile görece güçlü bir güvenlik yapısı kuruyor; bölgedeki düşük nüfus dezavantajını teknolojiyle telafi etmeye çalışıyor.

8- Suriye

Uzun yıllardır süren iç savaş ve ekonomik darboğazlar nedeniyle ordunun modernizasyonu zarar görmüş olmasına rağmen kara unsurları ve deneyimli personeliyle sınırlı da olsa bir yapılanmaya sahip.

7- Birleşik Arap Emirlikleri

Görece küçük nüfusuna rağmen modern donanım, hava ve deniz gücüyle bölgesel ölçekte caydırıcı bir aktör; özellikle deniz hattında stratejik avantaja sahip.

6- Irak

Coğrafi konumu ve kara kuvvetleriyle dikkat çekse de, son yıllardaki iç karışıklıklar ve altyapı sorunları nedeniyle savunma kapasitesinde istikrarsızlık sürüyor.

5- Suudi Arabistan

Petrol gelirleri ve savunma harcamaları nedeniyle modern silah sistemleri geliştirmede ön planda; özellikle hava savunma ve kara gücüyle dikkate değer.

4- Mısır

Büyük kara ve hava kuvvetleri ile deniz unsurlarına sahip. Arap dünyasında öne çıkan ordulardan biri; çeşitliliği ve sayısıyla önemli bir aktör konumunda.

3- İran

Bölgedeki en büyük insan kaynağı ve kara kuvvetlerinden birisine sahip. Güçlü füze kapasitesi nedeniyle stratejik bir tehdit unsuru; ancak teknoloji ve lojistik alanlarında geride kalıyor.

2- İsrail

Teknolojik altyapısı, güçlü hava ve deniz kuvvetleriyle, bölgedeki rakiplerine kıyasla yüksek caydırıcılığa sahip; 2025'te İran'ı geride bırakarak ikinci sıraya yükseldi.

1- Türkiye

Geniş ve modern personel, kara, hava ve deniz unsurlarıyla bölgenin en dengeli ve güçlü ordusuna sahip. Hem savunma sanayi yatırımları hem de çok yönlü kabiliyetleriyle Orta Doğu'nun lideri konumunda.

DÜNYANIN EN GÜÇLÜ ORDULARI 2025! TÜRKİYE'NİN SIRALAMASI DİKKAT ÇEKTİ

Bununla birlikte ABD merkezli Global Firepower'ın açıkladığı 2025 dünya askeri güç sıralaması da gündeme oturdu. Uluslararası arenada birçok ülkeyi geride bırakan Türkiye'nin listede yer aldığı konum ise dikkatleri üzerine çekti. İşte dünyanın en güçlü orduları 2025 sıralaması…

