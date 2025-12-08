Orta Doğu’nun en güçlü orduları 2025 listesi güncellendi: Türkiye zirvedeki yerini korudu: İsrail–İran rekabetinde dikkat çeken tablo

"Orta Doğu'nun en güçlü orduları hangileri?" sorusu 2025 güncellemesiyle bir kez daha yanıt buldu. ABD merkezli Global Firepower, bölge ülkelerinin askeri kapasitelerini analiz ederek yeni yıl listesini yayımladı. Önemli bir değişim olarak, geçen yılın sıralamasında İran'ın arkasında kalan İsrail'in, bu yıl İran'ı geride bırakması dikkat çekti. İşte Orta Doğu'nun en güçlü orduları 2025 listesi…