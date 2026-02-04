ORTAK SINAV TARİHLERİ 2. DÖNEM: MEB ile 6, 7, 8, 9, 10. sınıf ortak sınavları ne zaman, hangi tarihte?

Okullarda ikinci dönemle birlikte ortak sınav takvimi de gündeme geldi. Öğrenciler, ortak yapılacak 2. dönem 1. yazılı sınavların tarihlerini öğrenmek için araştırmalarını hızlandırdı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın paylaştığı takvime göre ortaokul ve lise düzeyindeki bazı sınıflar için sınav günleri belli olurken, konu ve soru dağılım tablolarına ilişkin örnekler de yayımlandı.
|Tarih
|Sınıf
|Ders
|7 Nisan 2026 Salı
|6. sınıf
|Türkçe
|8 Nisan 2026 Çarşamba
|6. sınıf – 8. sınıf
|Matematik
|9 Nisan 2026 Perşembe
|10. sınıf
|Matematik
|10 Nisan 2026 Cuma
|10. sınıf
|Türk Dili ve Edebiyatı
2025-2026 eğitim öğretim yılında 2. dönem 2. yazılı sınavları Haziran 2026 ayında yapılacak. Ortak sınav kapsamında belirlenen ders ve sınıflar için tarihler netleşti.
|Tarih
|Sınıf
|Ders
|2 Haziran 2026 Salı
|7. sınıf
|Matematik
|3 Haziran 2026 Çarşamba
|9. sınıf
|Türk Dili ve Edebiyatı
Sınavlarda açık uçlu sorular yer alacak. Bu sorular, öğrencilerin konuyu anlama düzeyini ölçmenin yanı sıra öğretmenlere geri bildirim ve öğrenme sürecini değerlendirme imkânı sunacak.