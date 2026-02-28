Oruç sadece mideyi değil kalbi de tutmaktır! Esra Ezmeci’den öfkeyi dindiren 10 saniye taktiği...

EN TALİHSİZ OLANI SEVDİKLERİNİ KIRMAK

En acı olan ne biliyor musunuz? En çok sevdiklerimizi kırıyoruz. Çünkü en güvende hissettiğimiz yer orası. İnsan yabancıya her zaman bu kadar rahat patlamaz. Ama eşine, annesine, çocuğuna daha filtresiz davranır. Ramazanda ev içinde en çok şu cümleleri duyarız: "Zaten bütün gün açım bir de senle uğraşamam.", "Ben oruçluyum, üstüme gelme.", "Bir sus ya!"

Oysa ramazan en çok evin içini güzelleştirmek için var.

