Oruç sadece mideyi değil kalbi de tutmaktır! Esra Ezmeci'den öfkeyi dindiren 10 saniye taktiği...
Ramazan ayı bize haklı olmayı değil, huzuru seçmeyi hatırlatır. Trafikte, evde, sofrada... Açlıkla birlikte sabır da sınanır. Oruç mideyi susturur, kalbi konuşturur. Egoyu inceltme ve iç muhasebe ayındayız. Öfkenin arkasındaki kırgınlığı görmek, telafi edebilmek ve özür dileyebilmek bu ayın en büyük kazanımıdır.
Giriş Tarihi: 28.02.2026 10:46
Güncelleme Tarihi: 28.02.2026 10:47