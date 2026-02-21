Trend
Osasuna - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? La Liga'da gözler Arda Güler'de!
İspanya La Liga'da şampiyonluk yarışı kızışırken, lider Real Madrid zorlu Osasuna deplasmanına konuk oluyor. El Sadar Stadyumu'nda oynanacak bu kritik müsabaka öncesinde futbolseverler, Osasuna - Real Madrid maçı ne zaman sorusuna yanıt arıyor. Zirvedeki yerini sürdüren Eflatun-beyazlıların bu önemli sınavı, şampiyonluk yolundaki kader belirleyici haftalardan biri olarak görülüyor.
Giriş Tarihi: 21.02.2026 11:13