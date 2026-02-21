Trend Galeri Trend Yaşam Osasuna - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? La Liga'da gözler Arda Güler'de!

İspanya La Liga'da şampiyonluk yarışı kızışırken, lider Real Madrid zorlu Osasuna deplasmanına konuk oluyor. El Sadar Stadyumu'nda oynanacak bu kritik müsabaka öncesinde futbolseverler, Osasuna - Real Madrid maçı ne zaman sorusuna yanıt arıyor. Zirvedeki yerini sürdüren Eflatun-beyazlıların bu önemli sınavı, şampiyonluk yolundaki kader belirleyici haftalardan biri olarak görülüyor.

Giriş Tarihi: 21.02.2026 11:13
La Liga'nın 25. haftasında heyecan dorukta. Eflatun-beyazlılar, deplasmanda hata yapmak istemezken ev sahibi ekip ise güçlü rakibinden puan koparmayı hedefliyor. Taraftarların merakla beklediği Osasuna - Real Madrid maçı ne zaman sorusu yanıt buldu. Kritik mücadele 21 Şubat Cumartesi günü oynanacak ve canlı yayınla ekranlara gelecek.

OSASUNA - REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

İspanya La Liga'nın 25. hafta mücadelesinde Real Madrid, deplasmanda Osasuna ile karşı karşıya geliyor. Futbol tutkunlarının ajandasına not ettiği bu dev maç, 21 Şubat 2026 Cumartesi günü oynanacak.

Zorlu randevuda ilk düdük, Türkiye saati ile 20:30'da çalacak. El Sadar Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı bu karşılaşma, her iki takım için de ligin gidişatını belirleyecek kritik bir eşik niteliğinde.

ZİRVE YARIŞINDA KRİTİK RANDEVU: HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Real Madrid'in şampiyonluk yolundaki bu zorlu virajı, Türkiye'deki futbolseverler tarafından naklen takip edilebilecek. Osasuna - Real Madrid karşılaşması, S Sport ve S Sport Plus kanallarından canlı olarak yayınlanacak. Şifreli olarak yayınlanacak bu mücadeleyi izlemek isteyen kullanıcıların geçerli bir aboneliğe sahip olması gerekiyor.

ARDA GÜLER İLK 11'DE Mİ? MİLLİ YILDIZIN SON DURUMU

Türk futbolseverlerin gözü kulağı Madrid ekibindeki gururumuz Arda Güler'in üzerinde. Son haftalardaki yükselen performansıyla dikkat çeken genç yeteneğin, teknik direktör tarafından bu akşam ilk 11'de görevlendirilmesi bekleniyor.

