Osimhen ne zaman dönecek, derbiye çıkacak mı? Victor Osimhen'in son durumu

Galatasaray'ın Liverpool ile oynadığı Şampiyonlar Ligi mücadelesinde talihsiz bir sakatlık yaşayarak kolu kırılan dünyaca ünlü yıldız Victor Osimhen'in sahalara dönüş tarihi sorgulanıyor. Ameliyatı başarılı geçen Nijeryalı golcünün rehabilitasyon süreci hızla devam ederken, taraftarların en çok merak ettiği "Osimhen ne zaman oynayacak?" sorusu yanıt Trabzonspor yenilgisi ardından hız kazandı.

Giriş Tarihi: 05.04.2026 00:59 Güncelleme Tarihi: 05.04.2026 01:00
Osimhen ne zaman dönecek, derbiye çıkacak mı? Victor Osimhen’in son durumu

Sarı-kırmızılı camiada gözler, Liverpool deplasmanında girdiği ikili mücadelede sağ ön kolunda kırık oluşan Victor Osimhen'in sağlık durumuna çevrildi. İstanbul'da gerçekleştirilen başarılı operasyonun ardından taburcu olan yıldız futbolcu, iyileşme sürecinde. Kulüp doktorlarının gözetiminde bireysel çalışmalara yönelen golcü ismin, Süper Lig'deki kritik virajda takıma dahil olması bekleniyor.

Osimhen ne zaman dönecek, derbiye çıkacak mı? Victor Osimhen’in son durumu

OPERASYON BAŞARIYLA TAMAMLANDI: OSİMHEN'İN SON DURUMU

Liverpool maçının ilk yarısında yaşadığı çarpışma sonrası sağ ön kolunda kırık tespit edilen Victor Osimhen, geçtiğimiz günlerde İstanbul'da ameliyat edildi. Ameliyatı gerçekleştiren sağlık ekibi, operasyonun son derece başarılı geçtiğini ve kemik yapısının iyileşme sürecinin beklentilerin üzerinde olduğunu raporladı. Yıldız oyuncu, hastanede kaldığı süre boyunca rehabilitasyon sürecini hızlandırmak adına yoğun bir tedavi programına tabi tutuldu.

Osimhen ne zaman dönecek, derbiye çıkacak mı? Victor Osimhen’in son durumu

SAHALARA DÖNÜŞ İÇİN HEDEF MAÇ: FENERBAHÇE DERBİSİ

Nijeryalı yıldızın kaçıracağı maçlar ve formasına kavuşacağı tarih büyük oranda netlik kazandı. Teknik heyetle yaptığı görüşmede "Ne olursa olsun o maçta sahada olacağım" dediği iddia edilen Osimhen'in, 26 Nisan 2026 tarihinde oynanacak olan Fenerbahçe derbisinde sahada olması hedefleniyor.

Osimhen ne zaman dönecek, derbiye çıkacak mı? Victor Osimhen’in son durumu

Öte yandan sosyal medyada konuşulan bazı bilgilere göre yıldız golcü derbiden bir hafta önceki Gençlerbirliği maçında da kendini deneyebilir.

Osimhen ne zaman dönecek, derbiye çıkacak mı? Victor Osimhen’in son durumu