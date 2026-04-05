Osimhen ne zaman dönecek, derbiye çıkacak mı? Victor Osimhen'in son durumu
Galatasaray'ın Liverpool ile oynadığı Şampiyonlar Ligi mücadelesinde talihsiz bir sakatlık yaşayarak kolu kırılan dünyaca ünlü yıldız Victor Osimhen'in sahalara dönüş tarihi sorgulanıyor. Ameliyatı başarılı geçen Nijeryalı golcünün rehabilitasyon süreci hızla devam ederken, taraftarların en çok merak ettiği "Osimhen ne zaman oynayacak?" sorusu yanıt Trabzonspor yenilgisi ardından hız kazandı.
Giriş Tarihi: 05.04.2026 00:59
Güncelleme Tarihi: 05.04.2026 01:00