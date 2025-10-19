Trend Galeri Trend Yaşam Osman Gürcü'nün Guinness Dünya Rekorları'ndan biri değildir? Kim Milyoner Olmak İster 100.000 TL değerindeki sorunun cevabı

Ünlü oyuncu ve başarılı sunucu Oktay Kaynarca'nın sunumu ile ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster'in ATV ekranlarında yayınlanan son bölümünde yarışmacıya yöneltilen Osman Gürcü'nün Guinness Dünya Rekorları'ndan biri değildir? sorusunun yanıtı araştırılıyor. İşte 100 bin TL değerindeki o sorunun yanıtı...

Giriş Tarihi: 19.10.2025 21:33 Güncelleme Tarihi: 19.10.2025 21:46
Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya sorulan Osman Gürcü'nün Guinness Dünya Rekorları'ndan biri değildir? 100 bin TL değerindeki sorusunun yanıtı araştırılıyor. İşte sorunun cevabı haberin devamında…

SORU: Osman Gürcü'nün Guinness Dünya Rekorları'ndan biri değildir?

CEVAP: D: Futbolda en uzak mesafeli taç atışı

