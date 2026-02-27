OSMANİYE TOKİ KURA SONUCU SORGULAMA! Osmaniye TOKİ kura sonuçları açıklandı mı, nereden ve nasıl sorgulanır?

Osmaniye'de TOKİ tarafından satışa sunulan konutlar için başvuru yapan binlerce vatandaş, kura çekimi sonuçlarını bekliyor. Ev sahibi olma hayaliyle başvuruda bulunan adaylar, "Osmaniye kura sonucu ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt arıyor. Kura çekimi sonuçları açıklandıktan sonra, TOKİ'nin resmi internet sitesi ve e-Devlet sistemi üzerinden TC kimlik numarası ile sorgulama yapılabilecek. İşte Osmaniye TOKİ kura sonuçları ve sorgulama detayları...
|SIRA NO
|İLİ
|İLÇE
|PROJE ADI
|KONUT SAYISI
|BANKA
|KURA TARİHİ
|KURA YERİ
|1
|OSMANİYE
|MERKEZ
|OSMANİYE MERKEZ 1300/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|1300
|EMLAK KATILIM BANKASI
|27.02.2026
14:00
|MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
KONGRE VE SERGİ SARAYI
|2
|OSMANİYE
|BAHÇE
|OSMANİYE BAHÇE 120/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|120
|ZİRAAT BANKASI
|27.02.2026
14:00
|MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
KONGRE VE SERGİ SARAYI
|3
|OSMANİYE
|DÜZİÇİ
|OSMANİYE DÜZİÇİ 500/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|500
|ZİRAAT BANKASI
|27.02.2026
14:00
|MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
KONGRE VE SERGİ SARAYI
|4
|OSMANİYE
|HASANBEYLİ
|OSMANİYE HASANBEYLİ 220/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|220
|ZİRAAT BANKASI
|27.02.2026
14:00
|MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
KONGRE VE SERGİ SARAYI
|5
|OSMANİYE
|KADİRLİ
|OSMANİYE KADİRLİ 700/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|700
|HALK BANKASI
|27.02.2026
14:00
|MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
KONGRE VE SERGİ SARAYI
|6
|OSMANİYE
|SUMBAS
|OSMANİYE SUMBAS 50/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|50
|ZİRAAT BANKASI
|27.02.2026
14:00
|MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
KONGRE VE SERGİ SARAYI
|7
|OSMANİYE
|TOPRAKKALE
|OSMANİYE TOPRAKKALE 100/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|100
|ZİRAAT BANKASI
|27.02.2026
14:00
|MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
KONGRE VE SERGİ SARAYI
|