OSMANİYE TOKİ KURA SONUCU SORGULAMA! Osmaniye TOKİ kura sonucu ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Osmaniye'de TOKİ tarafından satışa sunulan konutlar için başvuru yapan binlerce vatandaş, kura çekimi sonuçlarını bekliyor. Ev sahibi olma hayaliyle başvuruda bulunan adaylar, "Osmaniye kura sonucu ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt arıyor. Kura çekimi sonuçları açıklandıktan sonra, TOKİ'nin resmi internet sitesi ve e-Devlet sistemi üzerinden TC kimlik numarası ile sorgulama yapılabilecek. İşte Osmaniye TOKİ kura sonuçları ve sorgulama detayları...

Giriş Tarihi: 27.02.2026 08:01
TOKİ Osmaniye projesi için başvuruda bulunan vatandaşlar, kura sonuçlarının ne zaman açıklanacağını araştırıyor. Uygun fiyatlı konut sahibi olmak isteyen binlerce aday, kura çekimi tarih ve saatini takip ediyor. Sonuçların açıklanmasının ardından, başvuru sahipleri toki.gov.tr adresinden ve e-Devlet üzerinden TC kimlik numarası ile sorgulama yaparak kura sonucunu öğrenebilecek. İşte tüm detaylar...

OSMANİYE TOKİ KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TOKİ Osmaniye kura çekimi 27 Şubat 2026 Cuma günü saat 14:00'te Milli Eğitim Müdürlüğü Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirilecek.

Ev sahibi olma hayali kuran binlerce vatandaşın heyecanla beklediği kura çekimi, noter huzurunda yapılacak ve sonuçlar aynı gün içerisinde TOKİ'nin resmi internet sitesi ile e-Devlet üzerinden açıklanacak.

İşte, canlı kura takibi ve sonuç sorgulama ekranı;

TOKİ KURA ÇEKİLİŞLERİ NEREDEN İZLENİR?

TOKİ kura çekilişleri, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanıyor.

Aşağıda yer alan bağlantıya tıklayarak illere göre açılan canlı kura sayfalarına ulaşabilirsiniz.

TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ KURA SONUCU SORGULAMA

Kura tamamlandıktan sonra asil ve yedek hak sahipleri listesi yayımlandığında, vatandaşlar sonuçları aşağıdaki kanallar üzerinden sorgulayabilecekler:

  • TOKİ Resmi İnternet Sitesi
  • e-Devlet Kapısı

Başvurularını yapan vatandaşlar, T.C. kimlik numaraları ile giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kolayca kontrol edebilecekler.

TOKİ KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

E-DEVLET TOKİ KURA SONUÇLARI ASİL VE YEDEK İSİM LİSTESİ

OSMANİYE'DE YAPILACAK KONUT SAYISI

SIRA NO İLİ İLÇE PROJE ADI KONUT SAYISI BANKA KURA TARİHİ KURA YERİ
1 OSMANİYE MERKEZ OSMANİYE MERKEZ 1300/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 1300 EMLAK KATILIM BANKASI 27.02.2026
14:00		 MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
KONGRE VE SERGİ SARAYI
2 OSMANİYE BAHÇE OSMANİYE BAHÇE 120/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 120 ZİRAAT BANKASI 27.02.2026
14:00		 MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
KONGRE VE SERGİ SARAYI
3 OSMANİYE DÜZİÇİ OSMANİYE DÜZİÇİ 500/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 500 ZİRAAT BANKASI 27.02.2026
14:00		 MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
KONGRE VE SERGİ SARAYI
4 OSMANİYE HASANBEYLİ OSMANİYE HASANBEYLİ 220/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 220 ZİRAAT BANKASI 27.02.2026
14:00		 MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
KONGRE VE SERGİ SARAYI
5 OSMANİYE KADİRLİ OSMANİYE KADİRLİ 700/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 700 HALK BANKASI 27.02.2026
14:00		 MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
KONGRE VE SERGİ SARAYI
6 OSMANİYE SUMBAS OSMANİYE SUMBAS 50/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 50 ZİRAAT BANKASI 27.02.2026
14:00		 MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
KONGRE VE SERGİ SARAYI
7 OSMANİYE TOPRAKKALE OSMANİYE TOPRAKKALE 100/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 100 ZİRAAT BANKASI 27.02.2026
14:00		 MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
KONGRE VE SERGİ SARAYI
