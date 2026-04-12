Osmanlı Ulemasının mirası kayıt altında! Mütefekkir yazar Sadık Albayrak, 9 ciltlik eserinin hikayesini Aktüel Tarih’e anlattı

KALEM OYNATMAK KOLAY DEĞİLDİ

Her zaman yazı yazdığını belirten Albayrak, sözlerine şöyle devam etti: "'İslam'da işçi', 'İslam'da yönetici', 'İslam'da emek-sermaye ilişkileri' gibi konularda makaleler kaleme aldım. Daha sonra bu yazılar bir araya getirildi ve 'Sömürge'ye Karşı İslam' kitabı ortaya çıktı. Kitap 1971 senesinde neşredildi." Albayrak, yazarlığa başladığı dönemin güçlü bir entelektüel ortam barındırdığını da vurgulayıp "O zamanlar kalem oynatmak kolay değildi; hem fikri bir rekabet vardı hem de ciddi bir entelektüel ortam. Erdem Beyazıt'tan Mehmet Akif İnan'a, Cemil Meriç'ten İsmet Özel'e kadar birçok güçlü kalemin olduğu bir dönemdi" dedi.