ALES ne zaman yapılacak, sınav yerleri açıklandı mı? 2026 ALES/1 sınav giriş belgesi açıklandı!

ALES, akademik hedeflere ulaşmak isteyen binlerce aday için sadece bir sınav değil aynı zamanda geleceğe açılan önemli bir kapı olarak görülüyor. Bu nedenle adayların; ÖSYM tarafından açıklanan ALES/1, ALES/2 ve ALES/3 oturumlarına dair detayları eksiksiz bir şekilde takip etmesi büyük önem taşıyor. 2026-ALES/1 sınav tarihi için geri sayım başlamışken adaylar "ALES ne zaman ve sınav giriş yerleri açıklandı mı?" sorularını araştırıyor.

Giriş Tarihi: 02.05.2026 11:34
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2026 sınav takvimi ile birlikte ALES başvuru süreci, sınav tarihleri ve önemli detaylar netleşti. Başvuru süreci geçtiğimiz haftalarda tamamlanan sınav için artık gözler giriş belgelerinin sistem üzerinden erişime açılacağı tarihe çevrildi. Her yıl olduğu gibi bu yıl da ALES başvuru tarihleri, sınav günü ve sonuç süreci adayların yoğun ilgisini çekiyor.

2026 ALES/1 NE ZAMAN YAPILACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan resmi takvime göre, 2026 yılının ilk Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı olan ALES/1, 10 Mayıs 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.

Pazar günü yapılacak olan sınav, saat 10.15 itibarıyla başlayacak. Adayların sınav salonlarına alınma süreci saat 10.00'da sona erecek; bu nedenle sınav binalarına zamanında gelmek kritik önem arz ediyor.

ALES SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI!

2026-ALES/1 sınava giriş belgeleri erişime açıldı.

ALES SINAV SİSTEMİ NASIL?

ALES sınavı, adayların sayısal ve sözel akıl yürütme becerilerini ölçmeye yönelik hazırlanıyor. Sınavda toplam 100 soru yer alıyor.

Soruların 50'si sayısal, 50'si sözel bölümden oluşurken, adaylara bu soruları yanıtlamaları için 150 dakika süre veriliyor. Puanlama sisteminde ise 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör
