Trend Galeri Trend Yaşam ÖSYM 2026 DGS BAŞVURU DETAYLARI | DGS başvuruları başladı mı, son gün ne zaman, tarihler belli oldu mu?

ÖSYM 2026 DGS BAŞVURU DETAYLARI | DGS başvuruları başladı mı, son gün ne zaman, tarihler belli oldu mu?

2026 DGS sınavına hazırlanan adayların gündeminde başvuru ve sınav tarihleri yer alıyor. ÖSYM tarafından 15 Mayıs 2026 Cuma tarihinde başlatılan başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından Temmuz ayında da sınav heyecanı başlayacak. Peki DGS başvurusu hangi tarihlerde ve nasıl yapılır? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 16.05.2026 14:21 Güncelleme Tarihi: 16.05.2026 14:27
ÖSYM 2026 DGS BAŞVURU DETAYLARI | DGS başvuruları başladı mı, son gün ne zaman, tarihler belli oldu mu?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin 2026 DGS başvurularını başlatmasıyla, iki yıllık eğitimini dört yıla tamamlamak isteyen adaylar için kritik süreç başladı. Dikey Geçiş Sınavı adayları, sınavdan aldıkları puana ve mezun oldukları bölüme göre tercih işlemlerini gerçekleştirerek lisans programlarına yerleşme hakkı elde edecek.

ÖSYM 2026 DGS BAŞVURU DETAYLARI | DGS başvuruları başladı mı, son gün ne zaman, tarihler belli oldu mu?

2026 DGS BAŞVURU TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?

ÖSYM'nin yayımladığı sınav takvimiyle birlikte 2026 DGS başvuru süreci 15 Mayıs 2026 Cuma tarihinde başladı.

Başvuru işlemleri 2 Haziran 2026 tarihine kadar devam edecek. Başvuru sürecini kaçıran adaylar için geç başvuru fırsatı ise 11 Haziran 2026 tarihinde sunulacak.

ÖSYM 2026 DGS BAŞVURU DETAYLARI | DGS başvuruları başladı mı, son gün ne zaman, tarihler belli oldu mu?

DGS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

2026 DGS başvuruları, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden online olarak alınacak.

Adaylar, T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle sisteme giriş yaptıktan sonra "Başvuru Sürecindekiler" bölümünden DGS ekranını seçerek işlemlerini tamamlayabilecek. Başvuru sırasında adayların kişisel bilgilerini kontrol edip onay vermesi gerekecek.

2026 DGS BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

ÖSYM 2026 DGS BAŞVURU DETAYLARI | DGS başvuruları başladı mı, son gün ne zaman, tarihler belli oldu mu?

2026 DGS NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2026 sınav takvimine göre, DGS 2026 sınavı 19 Temmuz 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek.

ÖSYM 2026 DGS BAŞVURU DETAYLARI | DGS başvuruları başladı mı, son gün ne zaman, tarihler belli oldu mu?

DGS sınavında adaylara sayısal ve sözel bölümlerden oluşan bir yetenek testi uygulanacak.

Toplam 100 soru sorulacak. 50 sayısal, 50 sözel soru yer alacak.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör
#DGS #ÖSYM