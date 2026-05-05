Trend Galeri Trend Yaşam ÖSYM 2026 Dikey Geçiş Sınavı ve Başvuru Süreci II DGS sınavı ne zaman yapılacak, başvurular ne zaman başlıyor?

DGS sınav süreci, ön lisans eğitimini lisansa tamamlamak isteyen adaylar tarafından yakından takip ediliyor. ÖSYM tarafından açıklanan bilgiler ve takvimle DGS'ye ilişkin tüm başvuru süreci ve sınav bilgileri belli oldu. Peki 2026 DGS ne zaman, başvuru süreci ne zaman ve nasıl olacak? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 05.05.2026 15:47
Üniversitelerin iki yıllık bölümlerinden mezun olan veya mezuniyet aşamasında bulunan adaylar, eğitimlerini dört yıla tamamlayabilmek için DGS sürecini yakından takip etmekte. ÖSYM tarafından netleştirilen başvuru tarihleri, sınav ve sonuç süreçlerine ilişkin tüm detaylar kamuoyuyla paylaşıldı. Sınav takviminin belli olmasıyla birlikte hazırlık süreci de hız kazandı.

2026 DGS SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

2026 Dikey Geçiş Sınavı (DGS), 19 Temmuz 2026 tarihinde tek oturum halinde gerçekleştirilecek. Adaylar, sayısal ve sözel bölümlerden oluşan 100 soruluk yetenek testinde belirlenen süre içinde soruları yanıtlayacak.

BAŞVURU SÜRECİ VE TAKVİMİ

Sınav başvuruları 15 Mayıs ile 2 Haziran 2026 tarihleri arasında alınacak. Adayların başvuru işlemlerini bu tarihler arasında eksiksiz şekilde tamamlaması gerekiyor.

Geç başvuru günü ise 11 Haziran 2026 olarak belirlendi.

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2026 ÖSYM takvimine göre DGS sonuçları 13 Ağustos 2026 tarihinde açıklanacak olarak duyuruldu. Adaylar sınavdan sonra sonuçları ÖSYM'nin resmi sonuç sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle öğrenebilecekler.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör
