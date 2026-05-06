ÖSYM 2026 KPSS Takvimi: Kamu Personel Seçme Sınavı ne zaman yapılacak, başvurular başladı mı?

Kamuya atanmak isteyen milyonlarca adayın gündeminde yer alan KPSS sürecine dair detaylar araştırılmaya devam ediyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından duyurulan 2026 KPSS takvimiyle birlikte, başvuru ve sınav tarihleri netleşti. Böylece adaylar, her bir oturuma ilişkin tarihleri öğrenerek planlarını buna göre şekillendirebilecekler.

Giriş Tarihi: 06.05.2026 11:53
ÖSYM 2026 KPSS takvimi, kamu kurumlarında görev almak isteyen ve sınava hazırlanan adayların yakın takibinde olmaya devam ediyor. Farklı eğitim düzeylerine göre ayrı takvimlerle gerçekleştirilen Kamu Personel Seçme Sınavı sürecinde; lisans, önlisans ve ortaöğretim oturumlarının tarihleri ile başvuru dönemleri adayların gündeminde yer alıyor.

2026 KPSS TAKVİMİ

2026 yılında gerçekleştirilecek KPSS oturumlarına ilişkin başvuru ve sınav tarihleri netleşti. Adaylar, eğitim düzeylerine göre farklı tarihlerde başvuru yaparak sınavlara katılım sağlayacak.

LİSANS KPSS 2026 TAKVİMİ

  • Lisans adayları başvurularını 1-13 Temmuz 2026 tarihleri arasında gerçekleştirecek.
  • Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumu 6 Eylül 2026'da yapılacak.
  • Alan Bilgisi sınavları ise 12-13 Eylül 2026 tarihlerinde iki oturum halinde uygulanacak.
  • Sonuçlar 7 Ekim 2026'da duyurulacak.
ÖN LİSANS KPSS 2026 TAKVİMİ

  • Ön lisans mezunları için başvurular 29 Temmuz 2026'da başlayacak ve 10 Ağustos 2026'ya kadar devam edecek.
  • Sınav tarihi 4 Ekim 2026 olarak belirlendi.
  • Sonuçlar 30 Ekim 2026'da açıklanacak.
ORTAÖĞRETİM KPSS 2026 TAKVİMİ

  • Ortaöğretim düzeyinde sınava girecek adaylar için başvuru süreci 27 Ağustos 2026'da başlayıp 8 Eylül 2026'da sona erecek.
  • Sınav ise 25 Ekim 2026 tarihinde yapılacak.
  • Sonuçlar 19 Kasım 2026'da ilan edilecek.
DHBT 2026 SINAV SÜRECİ

  • Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi'ne katılacak adaylar başvurularını 22-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapabilecek.
  • Sınav 1 Kasım 2026'da gerçekleştirilecek.
  • Sonuçlar 25 Kasım 2026'da açıklanacak.
Haber Girişi Zehra Demirok - Editör
