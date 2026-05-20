ÖSYM 2026 TYT, AYT, YDT TARİHLERİ | YKS sınav yerleri ne zaman ve nasıl sorgulanacak?

ÖSYM 2026 TYT, AYT, YDT TARİHLERİ | YKS sınav yerleri ne zaman ve nasıl sorgulanacak?

Üniversite hayali kuran adaylar tarafından 2026 YKS için kritik bekleyiş devam ediyor. Böylece "YKS ne zaman, oturumlar hangi tarihte yapılacak, sınav yerleri açıklandı mı?" soruları gündemde yer alıyor. TYT, AYT ve YDT oturumları ÖSYM tarafından belirlenen tarihte uygulanacak. Sınav tarihleri ve saatleri ile sürece dair tüm detaylar ön plana çıktı.

Giriş Tarihi: 20.05.2026 15:23 Güncelleme Tarihi: 20.05.2026 15:27
TYT, AYT ve YDT olmak üzere üç oturum halinde gerçekleşecek olan 2026 YKS, Haziran ayında yapılacak. Sınav süreci yaklaşırken ve adaylar hazırlıklarına hız verirken Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından açıklanan takvim ile YKS sürecine dair tarihler ve saatler netleşti.

2026 YKS NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM'nin yayımladığı 2026 sınav takvimine göre Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), Haziran ayının üçüncü haftasında TYT, AYT, YDT olmak üzere üç oturum şeklinde uygulanacak.

2026 YKS TARİHLERİ

  • TYT (Temel Yeterlilik Testi): 20 Haziran 2026 Cumartesi – Saat 10.15
  • AYT (Alan Yeterlilik Testleri): 21 Haziran 2026 Pazar – Saat 10.15
  • YDT (Yabancı Dil Testi): 21 Haziran 2026 Pazar – Saat 15.45

2026 YKS SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin önceki yıllardaki uygulamaları dikkate alındığında, sınav giriş belgelerinin sınavdan yaklaşık 10 gün önce erişime açılması bekleniyor.

Adaylar, sınav yerlerini ÖSYM AİS sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile öğrenebilecek.

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM takvimine göre 2026 YKS sonuçları 22 Temmuz 2026 tarihinde açıklanacak. Adaylar sonuçlarını ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden öğrenebilecek.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör
#ÖSYM #YKS