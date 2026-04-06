Trend Galeri Trend Yaşam YDS/1 soru ve cevapları yayımlandı mı, nereden ve nasıl sorgulanır? İşte 2026 YDS cevap anahtarı

2026 YDS sınavı için adaylar son hazırlıklarını tamamlamak amacıyla detayları yakından takip ediyor. ÖSYM takvimi ile 2026-YDS/1 sınav tarihi, saati ve süresi belli oldu. İşte adayların merakla sorduğu YDS ne zaman, saat kaçta, kaç dakika sürecek? sorularının cevapları…

Giriş Tarihi: 06.04.2026 06:41
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) için ilk oturum heyecanı başladı. Akademik kariyer hedefleyen binlerce adayın merakla beklediği 2026-YDS/1 sınav takvimi Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından duyuruldu. Her yıl olduğu gibi bu yıl da yoğun katılım beklenen YDS sınavı, Türkiye genelinde geniş bir organizasyonla gerçekleştirilecek.

2026-YDS/1 NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAPILACAK?

  • 2026-YDS/1 sınavı, 5 Nisan 2026 Pazar günü yapılacaktır.
  • 2026-YDS/1 saat 10.15'te başlayacaktır.
  • Adayların en geç saat 10.00'a kadar sınav binalarına giriş yapmış olmaları gerekmektedir.
YDS SINAV SÜRESİ VE SORU SAYISI

  • 2026-YDS/1 sınav süresi toplam 180 dakika olarak belirlenmiştir.
  • Sınavda adaylara toplam 80 çoktan seçmeli soru yöneltilecektir.
  • Sınavın ilk 135 dakikası tamamlanmadan ve son 15 dakikası içinde adayların sınav salonundan çıkmasına izin verilmez.
2026 YDS SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

  • ÖSYM'nin uygulamasına göre, sınav sonrası temel soru kitapçığının %10'u ve cevap anahtarı erişime açılacak.
  • Adaylar, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (https://ais.osym.gov.tr) üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile giriş yaparak 2026-YDS/1 soru ve cevaplarına ulaşabilecek.
YDS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM takvimine göre 2026-YDS/1 sonuçları, 30 Nisan 2026 tarihinde ilan edilecek. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte adaylar, akademik ve profesyonel kariyer planlarını şekillendirme sürecine hız verecek.