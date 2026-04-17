ÖSYM 2026 YDS takvimi: YDS/1 sonuç tarihi ne zaman, sonuçlar nereden ve nasıl öğrenilir?

2026 YDS/1 sınavının tamamlanmasının ardından adaylar şimdi sonuç tarihine odaklanmış durumda. ÖSYM tarafından yayımlanan resmi takvime göre YDS sonuçlarının açıklanacağı tarih netleşirken, sınava katılan binlerce kişi puanlarını öğrenmek için geri sayıma başladı. Sonuçların ilan edilmesiyle birlikte, adaylar bir sonraki adımlarını netleştirerek akademik ve profesyonel hedeflerine yön verecek. Böylece kariyer planlamalarını şekillendirebilecekler.

Giriş Tarihi: 17.04.2026 10:23
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen 2026 YDS/1 sınavı, 5 Nisan tarihinde tamamlandı. Sınavın ardından yayımlanan soru ve cevap anahtarları ile adaylar performanslarını analiz etme fırsatı bulurken, şimdi gözler tamamen 2026 YDS sonuçları için açıklanacak tarihe çevrildi. ÖSYM'nin resmi sınav takvimi doğrultusunda, sonuç sürecine ilişkin detaylar da netlik kazandı.

2026 YDS/1 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından paylaşılan takvime göre 2026 YDS/1 sonuçları 30 Nisan 2026 Perşembe günü açıklanacak.

2026 YDS SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN SORGULANIR?

YDS sonuç sorgulama işlemi, tamamen dijital ortam üzerinden gerçekleştirilecek.
  • sonuc.osym.gov.tr adresine giriş yapılmalı.
  • T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılmalı.
Ayrıca:
  • ÖSYM AİS mobil uygulaması ve
  • e-Devlet sistemi üzerinden de sonuçlara ulaşmak mümkün olacak.
YDS PUANI NASIL HESAPLANIR VE SEVİYE ARALIKLARI NELER?

YDS sonuçları, 100 tam puan üzerinden değerlendiriliyor. Adaylar aldıkları puana göre belirli dil seviyelerine yerleştiriliyor.
Puan aralıkları şu şekilde:

  • 90-100: A seviyesi
  • 80-89: B seviyesi
  • 70-79: C seviyesi
  • 60-69: D seviyesi
  • 50-59: E seviyesi

YDS PUANI NERELERDE KULLANILIR?

Açıklanacak olan 2026 YDS sonuçları, birçok alanda geçerliliğe sahip olacak. Adaylar bu puanları:
  • Akademik kadro başvurularında
  • Yüksek lisans ve doktora süreçlerinde
  • Kamu kurumlarında dil tazminatı alımında kullanabilecek.