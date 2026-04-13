Trend Galeri Trend Yaşam ÖSYM 2026 YKS takvimi: TYT,AYT,YDT ne zaman, sınav giriş belgesi ne zaman ve nasıl sorgulanır?

ÖSYM 2026 YKS takvimi: TYT,AYT,YDT ne zaman, sınav giriş belgesi ne zaman ve nasıl sorgulanır?

2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için geri sayım hızlanırken, üniversite hayali kuran milyonlarca aday hazırlıklarını yoğunlaştırdı. ÖSYM tarafından açıklanan sınav takvimiyle birlikte TYT,AYT,YDT oturum tarihleri netleşirken, adayların en çok merak ettiği konular arasında sınav giriş yerleri ve sonuç tarihi öne çıktı. Önümüzdeki haftalar, adayların performansını doğrudan etkileyecek en önemli süreçlerden biri olarak görülüyor.

Giriş Tarihi: 13.04.2026 12:49
ÖSYM 2026 YKS takvimi: TYT,AYT,YDT ne zaman, sınav giriş belgesi ne zaman ve nasıl sorgulanır?

Üniversiteye giriş için en önemli adımlardan biri olan YKS sınavı, adaylar için kritik bir dönemi temsil ediyor. 2026 yılındaki YKS başvuruları 6 Şubat – 2 Mart 2026 tarihleri arasında tamamlandı. Başvuru sürecinin sona ermesiyle birlikte adaylar tamamen sınav hazırlığına yöneldi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından açıklanan takvim ile Haziran ayı ön plana çıktı.

ÖSYM 2026 YKS takvimi: TYT,AYT,YDT ne zaman, sınav giriş belgesi ne zaman ve nasıl sorgulanır?

2026 YKS NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM takvimine göre 2026 YKS, 20-21 Haziran 2026 tarihlerinde üç oturum halinde gerçekleştirilecek.

ÖSYM 2026 YKS takvimi: TYT,AYT,YDT ne zaman, sınav giriş belgesi ne zaman ve nasıl sorgulanır?

YKS 2026 OTURUM TARİHLERİ

  • TYT (Temel Yeterlilik Testi): 20 Haziran 2026 Cumartesi – 10.15
  • AYT (Alan Yeterlilik Testleri): 21 Haziran 2026 Pazar – 10.15
  • YDT (Yabancı Dil Testi): 21 Haziran 2026 Pazar – 15.45
ÖSYM 2026 YKS takvimi: TYT,AYT,YDT ne zaman, sınav giriş belgesi ne zaman ve nasıl sorgulanır?

2026 YKS SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?

YKS sınav giriş yerleri henüz açıklanmadı. ÖSYM tarafından yapılacak duyuruyla birlikte adaylar sınava girecekleri okul bilgilerine ulaşabilecek.

ÖSYM 2026 YKS takvimi: TYT,AYT,YDT ne zaman, sınav giriş belgesi ne zaman ve nasıl sorgulanır?

SINAV GİRİŞ BELGESİ SÜRECİ

  • ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden yayınlanacak.
  • T.C. kimlik numarası ve şifre ile erişilecek.
  • Sınavdan yaklaşık 10 gün önce açıklanması bekleniyor.
ÖSYM 2026 YKS takvimi: TYT,AYT,YDT ne zaman, sınav giriş belgesi ne zaman ve nasıl sorgulanır?

2026 YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM takvimine göre 2026 YKS sonuçları 22 Temmuz 2026 tarihinde açıklanacak. Adaylar sonuçlarını ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden öğrenebilecek.

ÖSYM 2026 YKS takvimi: TYT,AYT,YDT ne zaman, sınav giriş belgesi ne zaman ve nasıl sorgulanır?

SINAV TARİHİNDE DEĞİŞİKLİK VAR MI?

LGS sınav tarihinin değişmesinin ardından sosyal medyada YKS tarihleri değişecek mi? sorusu gündeme gelse de, ÖSYM tarafından yapılan resmi açıklamaya göre:
  • YKS 2026 takviminde herhangi bir değişiklik yok. Sınavlar planlandığı tarihlerde yapılacak.