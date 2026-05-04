YKS 2026 ne zaman, hangi tarihte yapılacak? ÖSYM takvimi açıklandı! İşte TYT, AYT, YDT detayları...

2026 yılının Mayıs ayına girilmesiyle birlikte YKS sınav süreci de hız kazandı. Bu durumda ÖSYM tarafından açıklanan takvimler TYT, AYT, YDT sınavları hakkında önemli bir bilgi kaynağı oluşturuyor. Üniversite hayali kuran milyonlarca adayın gündeminde YKS 2026 ne zaman, oturumlar ne zaman yapılacak? soruları yer alırken detaylar da ön plana çıktı.

Giriş Tarihi: 04.05.2026 15:21
TYT, AYT, YDT olmak üzere toplam üç oturumdan oluşan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için adaylar heyecanla bekleyiş içinde. Adayların geleceğini şekillendirecek en önemli adımlardan biri olmaya devam eden YKS 2026 sınav sürecine dair bilgiler Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamalarla netlik kazandı. TYT temel yeterlilikleri ölçerken, AYT adayların alan bilgilerini değerlendiriyor. YDT ise yabancı dil puanı ile tercih yapacak adaylar için belirleyici rol oynuyor.

2026 YKS NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM'nin yayımladığı 2026 sınav takvimine göre Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), Haziran ayının üçüncü haftasında TYT, AYT, YDT olmak üzere üç oturum şeklinde uygulanacak.

TYT NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA YAPILACAK?

Sınavın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), 20 Haziran 2026 Cumartesi günü saat 10.15'te başlayacak.

AYT NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA YAPILACAK?

Alan Yeterlilik Testleri (AYT), 21 Haziran 2026 Pazar sabahı saat 10.15'te gerçekleştirilecek.

YDT AYNI GÜN ÖĞLEDEN SONRA YAPILACAK

Yabancı Dil Testi (YDT) ise 21 Haziran 2026 Pazar günü saat 15.45'te uygulanarak YKS maratonu tamamlanacak.

YKS SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK VE NASIL SORGULANACAK?

ÖSYM'nin önceki yıllardaki uygulamaları dikkate alındığında, sınav giriş belgelerinin sınavdan yaklaşık 10 gün önce erişime açılması bekleniyor.

Bu doğrultuda 2026 YKS sınav giriş yerlerinin 10 Haziran 2026 civarında açıklanacağı öngörülüyor. Adaylar, sınav yerlerini ÖSYM AİS sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile öğrenebilecek.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör
