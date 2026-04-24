ÖSYM 2026 YKS takvimi: YKS ne zaman yapılacak, giriş belgesi nasıl alınır? TYT,AYT,YDT oturum tarihleri...

ÖSYM 2026 YKS takvimi: YKS ne zaman yapılacak, giriş belgesi nasıl alınır? TYT,AYT,YDT oturum tarihleri...

2026 YKS sınavı için artık son düzlüğe girilmiş durumda. Üniversite hayali kuran milyonlarca aday için en kritik süreçlerden biri olan YKS 2026 sınav tarihi, ÖSYM tarafından açıklanan takvimle netlik kazandı. TYT,AYT,YDT oturumları, adayların üniversite yerleştirme puanlarını belirleyecek en kritik aşamalar olarak öne çıkıyor.

Giriş Tarihi: 24.04.2026 12:50
ÖSYM 2026 YKS takvimi: YKS ne zaman yapılacak, giriş belgesi nasıl alınır? TYT,AYT,YDT oturum tarihleri...

Her yıl milyonlarca öğrencinin katıldığı YKS sınavı, Türkiye'de üniversiteye girişin tek merkezi sınavı olma özelliğini sürdürüyor. Bu nedenle YKS süreci, yalnızca bir sınav değil aynı zamanda kariyer planlamasının da ilk adımı olarak kabul ediliyor. Adayların sınav giriş yerlerini öğrenmesiyle birlikte hazırlık süreci daha da kritik bir aşamaya geçecek.

ÖSYM 2026 YKS takvimi: YKS ne zaman yapılacak, giriş belgesi nasıl alınır? TYT,AYT,YDT oturum tarihleri...

2026 YKS NE ZAMAN YAPILACAK?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı, 20-21 Haziran 2026 tarihlerinde üç oturum halinde uygulanacak.

ÖSYM 2026 YKS takvimi: YKS ne zaman yapılacak, giriş belgesi nasıl alınır? TYT,AYT,YDT oturum tarihleri...

TYT, AYT VE YDT NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM'nin resmi sınav planına göre YKS oturumları şu şekilde uygulanacak:

  • TYT (Temel Yeterlilik Testi): 20 Haziran 2026 Cumartesi – 10.15
  • AYT (Alan Yeterlilik Testleri): 21 Haziran 2026 Pazar – 10.15
  • YDT (Yabancı Dil Testi): 21 Haziran 2026 Pazar – 15.45

ÖSYM 2026 YKS takvimi: YKS ne zaman yapılacak, giriş belgesi nasıl alınır? TYT,AYT,YDT oturum tarihleri...

YKS 2026 SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM henüz resmi tarihi duyurmasa da geçmiş yıllara bakıldığında sınav giriş belgelerinin genellikle sınavdan yaklaşık 10 gün önce erişime açıldığı biliniyor.

ÖSYM 2026 YKS takvimi: YKS ne zaman yapılacak, giriş belgesi nasıl alınır? TYT,AYT,YDT oturum tarihleri...

YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Adaylar sınav giriş belgelerine ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden ulaşabilecek. Sistem üzerinden yapılacak işlemler şöyle ilerleyecek:

  • Adaylar T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle sisteme giriş yapacak.
  • Ardından sınava girecekleri okul, salon ve sıra bilgilerine erişebilecek.
  • Sınav giriş belgesi çıktısı alınarak sınav günü yanında bulundurulacak.

ÖSYM 2026 YKS takvimi: YKS ne zaman yapılacak, giriş belgesi nasıl alınır? TYT,AYT,YDT oturum tarihleri...

YKS 2026 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimine göre YKS sonuç tarihi 22 Temmuz 2026 olarak belirlendi. Adaylar sonuçlarını yalnızca ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden öğrenebilecek.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör
#ÖSYM #YKS