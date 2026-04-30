YKS ne zaman yapılacak, sınav giriş belgeleri ne zaman ve nasıl öğrenilir? ÖSYM 2026 TYT,AYT,YDT tarihleri

Üniversite hayali kuran milyonlarca adayın gündeminde YKS 2026 süreci yer alıyor. ÖSYM tarafından yayımlanan takvimle birlikte YKS ne zaman, TYT, AYT ve YDT oturumları hangi tarihte yapılacak soruları netlik kazandı. Adaylar, sınav sürecine dair tüm detayları yakından takip ederken, geri sayım da hızlanmış durumda.

Giriş Tarihi: 30.04.2026 17:06
YKS, adayların geleceğini şekillendirecek en önemli adımlardan biri olmaya devam ederken sınav takvimi doğrultusunda yapılan planlı hazırlık süreci büyük önem taşıyor. TYT, AYT ve YDT, adayların farklı alanlardaki bilgi ve becerilerini ölçen kritik oturumlar olarak öne çıkıyor. TYT temel yeterlilikleri ölçerken, AYT adayların alan bilgilerini değerlendiriyor. YDT ise yabancı dil puanı ile tercih yapacak adaylar için belirleyici oluyor. Bu nedenle YKS 2026 sürecinde her oturum, üniversite yerleştirme puanı açısından büyük önem taşıyor.

2026 YKS NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM'nin yayımladığı 2026 sınav takvimine göre Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), Haziran ayının üçüncü haftasında üç oturum şeklinde uygulanacak.

TYT, AYT, YDT TARİHLERİ:

  • Temel Yeterlilik Testi (TYT), 20 Haziran 2026 Cumartesi günü saat 10.15'te yapılacak.
  • Alan Yeterlilik Testleri (AYT), 21 Haziran 2026 Pazar günü saat 10.15'te yapılacak.
  • Yabancı Dil Testi (YDT) 21 Haziran 2026 Pazar günü saat 15.45'te yapılacak.
YKS SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK VE NASIL SORGULANACAK?

ÖSYM'nin önceki yıllardaki uygulamaları dikkate alındığında, sınav giriş belgelerinin sınavdan yaklaşık 10 gün önce erişime açılması bekleniyor.

Bu doğrultuda 2026 YKS sınav giriş yerlerinin 10 Haziran 2026 civarında açıklanacağı öngörülüyor. Adaylar, sınav yerlerini ÖSYM AİS sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile öğrenebilecek.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör
