ÖSYM 2026 YKS TAKVİMİ: YKS sınavı ne zaman ve saat kaçta yapılacak? TYT,AYT,YDT OTURUM TARİHLERİ

ÖSYM 2026 YKS TAKVİMİ: YKS sınavı ne zaman ve saat kaçta yapılacak? TYT,AYT,YDT OTURUM TARİHLERİ

Üniversite hayali kuran milyonlarca adayın gündeminde "YKS 2026 ne zaman, oturumlar ne zaman yapılacak?" soruları yer alıyor. Bu durumda ÖSYM tarafından açıklanan takvimler TYT, AYT, YDT sınavları hakkında önemli bir bilgi kaynağı oluşturuyor. Böylece 2026 yılının Mayıs ayına girilmesiyle birlikte YKS sınav süreci de hız kazandı.

Giriş Tarihi: 05.05.2026 15:32
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanan takvime göre YKS, bu yıl haziran ayında TYT, AYT ve YDT olmak üzere üç oturum halinde gerçekleştirilecek. TYT temel yeterlilikleri ölçerken, AYT adayların alan bilgilerini değerlendiriyor. YDT ise yabancı dil puanı ile tercih yapacak adaylar için belirleyici rol oynuyor. Sınav süreci yaklaşırken adaylar hazırlıklarına hız verirken, 2026 YKS sınav sürecinin tüm ayrıntıları ön plana çıktı.

2026 YKS NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM'nin yayımladığı 2026 sınav takvimine göre Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), Haziran ayının üçüncü haftasında TYT, AYT, YDT olmak üzere üç oturum şeklinde uygulanacak.

2026 YKS TAKVİMİ

  • TYT (Temel Yeterlilik Testi): 20 Haziran 2026 Cumartesi – Saat 10.15
  • AYT (Alan Yeterlilik Testleri): 21 Haziran 2026 Pazar – Saat 10.15
  • YDT (Yabancı Dil Testi): 21 Haziran 2026 Pazar – Saat 15.45
YKS SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK VE NASIL SORGULANACAK?

ÖSYM'nin önceki yıllardaki uygulamaları dikkate alındığında, sınav giriş belgelerinin sınavdan yaklaşık 10 gün önce erişime açılması bekleniyor.

Bu doğrultuda 2026 YKS sınav giriş yerlerinin 10 Haziran 2026 civarında açıklanacağı öngörülüyor. Adaylar, sınav yerlerini ÖSYM AİS sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile öğrenebilecek.

2026 YKS SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

ÖSYM takvimine göre 2026 YKS sonuçları 22 Temmuz 2026 tarihinde açıklanacak. Adaylar sonuçlarını ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden öğrenebilecek.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör
