ÖSYM duyurdu: 2026 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte sonuç açıklama tarihi

YKS SINAV SONUÇLARI ERKEN AÇIKLANIR MI?

Her sınav döneminde olduğu gibi bu yıl da "Sonuçlar ilan edilen tarihten önce açıklanır mı?" sorusu gündemi meşgul ediyor. ÖSYM, dijital optik okuma sistemlerinin hızlanmasıyla birlikte bazı dönemlerde sınav sonuçlarını takvimde yer alan tarihten 1-2 gün önce duyurabiliyor. Ancak kurumun resmi planlaması 22 Temmuz Çarşamba gününe odaklanmış durumda olduğundan, adayların resmi açıklamaları ve ÖSYM'nin sosyal medya hesaplarını yakından izlemesi gerekiyor.