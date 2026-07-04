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ÖSYM duyurdu: 2026 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte sonuç açıklama tarihi

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunu yanıtlayacak, milyonlarca üniversite adayının büyük bir heyecanla beklediği Yükseköğretim Kurumları Sınavı değerlendirme sürecinde sona yaklaşıldı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), yayımladığı resmi faaliyet takvimi doğrultusunda sınav sonuçlarının ilan edileceği günü netleştirdi. Geleceklerine yön vermek için gün sayan öğrenciler, TYT, AYT ve YDT oturumlarından elde ettikleri puanları internet üzerinden sorgulayabilecek.

Giriş Tarihi: 04.07.2026 07:29 Güncelleme Tarihi: 04.07.2026 07:31
ÖSYM duyurdu: 2026 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte sonuç açıklama tarihi

Haziran ayında gerçekleştirilen yoğun maratonun ardından, adayların gözü kulağı resmi açıklamalara çevrildi. Bu yılki takvime göre değerlendirme işlemleri hız kesmeden devam ederken, üniversite taban puanları ve başarı sıralamaları da aynı gün netlik kazanacak. YKS sonuç tarihi kapsamında heyecan dorukta.

ÖSYM duyurdu: 2026 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte sonuç açıklama tarihi

ÖSYM RESMİ TAKVİMİ: YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından paylaşılan 2026 yılı sınav takvimine göre, YKS sonuçları 22 Temmuz 2026 Çarşamba günü adayların erişimine açılacak. Sınavın üzerinden geçen yaklaşık bir aylık değerlendirme sürecinin ardından, tüm oturumlara ait sonuç verileri aynı anlarda sisteme yüklenecek.

ÖSYM duyurdu: 2026 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte sonuç açıklama tarihi

YKS SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR? SORGULAMA EKRANI

Adaylar, Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) puan türlerine ait detaylı karnelerini ÖSYM'nin resmi internet platformu olan sonuc.osym.gov.tr üzerinden takip edebilecek. Sorgulama işlemi için adayların T.C. kimlik numaraları ve kişisel ÖSYM aday şifrelerini kullanmaları yeterli olacak. Ayrıca mobil entegrasyon sayesinde ÖSYM AİS uygulaması üzerinden de sonuçlar anlık olarak görüntülenebilecek.

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ÖSYM duyurdu: 2026 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte sonuç açıklama tarihi

YKS TERCİH DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Puanların ve başarı sıralamalarının 22 Temmuz'da ilan edilmesinin ardından, üniversite maratonunun ikinci en kritik aşaması olan tercih süreci başlayacak. ÖSYM'nin takvim eğilimlerine göre, 2026 YKS tercih işlemlerinin Ağustos ayının ilk günlerinde başlaması öngörülüyor. Adaylar, elde ettikleri başarı sıralamalarına göre kılavuzda yer alan lisans ve ön lisans programları arasından seçimlerini yaparak geleceklerini şekillendirecek.

ÖSYM duyurdu: 2026 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte sonuç açıklama tarihi

YKS SINAV SONUÇLARI ERKEN AÇIKLANIR MI?

Her sınav döneminde olduğu gibi bu yıl da "Sonuçlar ilan edilen tarihten önce açıklanır mı?" sorusu gündemi meşgul ediyor. ÖSYM, dijital optik okuma sistemlerinin hızlanmasıyla birlikte bazı dönemlerde sınav sonuçlarını takvimde yer alan tarihten 1-2 gün önce duyurabiliyor. Ancak kurumun resmi planlaması 22 Temmuz Çarşamba gününe odaklanmış durumda olduğundan, adayların resmi açıklamaları ve ÖSYM'nin sosyal medya hesaplarını yakından izlemesi gerekiyor.

ÖSYM duyurdu: 2026 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte sonuç açıklama tarihi
Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör