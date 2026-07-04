ÖSYM duyurdu: 2026 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte sonuç açıklama tarihi
YKS sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunu yanıtlayacak, milyonlarca üniversite adayının büyük bir heyecanla beklediği Yükseköğretim Kurumları Sınavı değerlendirme sürecinde sona yaklaşıldı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), yayımladığı resmi faaliyet takvimi doğrultusunda sınav sonuçlarının ilan edileceği günü netleştirdi. Geleceklerine yön vermek için gün sayan öğrenciler, TYT, AYT ve YDT oturumlarından elde ettikleri puanları internet üzerinden sorgulayabilecek.
Giriş Tarihi: 04.07.2026 07:29
Güncelleme Tarihi: 04.07.2026 07:31