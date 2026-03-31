ÖSYM KPSS takvimi: 2026 KPSS başvuru, sınav ve sonuç tarihleri ne zaman? Memur adayları dikkat!

Kamu kurumlarında görev almak isteyen adayların yakından takip ettiği 2026 KPSS takvimi ÖSYM tarafından açıklandı. İşte devlet kadrolarında heyecanla yer almayı bekleyen adayların merak ettiği lisans, ön lisans, ortaöğretim ve DHBT ile KPSS sınavına dair detaylar…

Giriş Tarihi: 31.03.2026 14:02
ÖSYM KPSS takvimi: 2026 KPSS başvuru, sınav ve sonuç tarihleri ne zaman? Memur adayları dikkat!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından yayımlanan KPSS 2026 takvimi ile memur adaylarının en çok merak ettiği başvuru, sınav ve sonuç tarihleri netleşti. Kamu Personel Seçme Sınavı ile hayallerine kavuşmayı bekleyen milyonlarca kişi ile KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim ve DHBT sınavlarına dair tarihler ve detaylar ön plana çıktı.

ÖSYM KPSS takvimi: 2026 KPSS başvuru, sınav ve sonuç tarihleri ne zaman? Memur adayları dikkat!

KPSS LİSANS 2026 TARİHLERİ

  • Başvuru: 1 – 13 Temmuz 2026
  • Genel Yetenek – Genel Kültür: 6 Eylül 2026
  • Alan Bilgisi 1. gün: 12 Eylül 2026
  • Alan Bilgisi 2. gün: 13 Eylül 2026
  • Sonuçlar: 7 Ekim 2026
ÖSYM KPSS takvimi: 2026 KPSS başvuru, sınav ve sonuç tarihleri ne zaman? Memur adayları dikkat!

KPSS ÖN LİSANS 2026 TARİHLERİ

  • Başvuru: 29 Temmuz – 10 Ağustos 2026
  • Sınav: 4 Ekim 2026
  • Sonuçlar: 30 Ekim 2026
ÖSYM KPSS takvimi: 2026 KPSS başvuru, sınav ve sonuç tarihleri ne zaman? Memur adayları dikkat!

KPSS ORTAÖĞRETİM 2026 TARİHLERİ

  • Başvuru: 27 Ağustos – 8 Eylül 2026
  • Sınav: 25 Ekim 2026
  • Sonuçlar: 19 Kasım 2026
ÖSYM KPSS takvimi: 2026 KPSS başvuru, sınav ve sonuç tarihleri ne zaman? Memur adayları dikkat!

KPSS DHBT 2026 TARİHLERİ

  • Başvuru: 22 – 30 Eylül 2026
  • Sınav: 1 Kasım 2026
  • Sonuçlar: 25 Kasım 2026