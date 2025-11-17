Otel Transilvanya 4: Transformanya konusu ne, ne anlatıyor? Bu akşam ekranlarda!

Otel Transilvanya 4 bu akşam ekranlarda! Animasyonun sevilen serisi, 2012'de başlayan hikâyesiyle dünya çapında geniş bir izleyici kitlesi topladı. Filmde Van Helsing'in icadı, Drakula'yı insana, Johnny'yi ise dev bir canavara dönüştürüyor. Dünyanın dört bir yanında geçen eğlenceli ve tehlikeli maceralar, dönüşümü geri çevirmeye çalışan ikilinin serüvenini konu alıyor. Yönetmen Genndy Tartakovsky'nin imzasını taşıyan yapım, hem çocukları hem yetişkinleri eğlendirmeyi başarıyor. Peki, Otel Transilvanya 4'ün hikayesi nasıl ilerliyor?