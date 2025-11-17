Otel Transilvanya 4: Transformanya konusu ne, ne anlatıyor? Bu akşam ekranlarda!

OTEL TRANSİLVANYA 4: TRANSFORMANYA KONUSU

Van Helsing'in icat ettiği gizemli bir cihaz, canavarları insana, insanları ise canavara dönüştürür. Artık Drakula bir insan, Johnny ise dev bir canavardır. İkili, değişimi geri çevirmek ve dünyaya dengeyi yeniden kazandırmak için dünyanın dört bir yanında eğlenceli ve tehlikeli bir maceraya çıkar. Ancak zaman daralmaktadır; dönüşüm kalıcı hâle gelmeden önce birlikte çalışmayı öğrenmek zorundadırlar.