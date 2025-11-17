Trend Galeri Trend Yaşam Otel Transilvanya 4: Transformanya konusu ne, ne anlatıyor? Bu akşam ekranlarda!

Otel Transilvanya 4 bu akşam ekranlarda! Animasyonun sevilen serisi, 2012'de başlayan hikâyesiyle dünya çapında geniş bir izleyici kitlesi topladı. Filmde Van Helsing'in icadı, Drakula'yı insana, Johnny'yi ise dev bir canavara dönüştürüyor. Dünyanın dört bir yanında geçen eğlenceli ve tehlikeli maceralar, dönüşümü geri çevirmeye çalışan ikilinin serüvenini konu alıyor. Yönetmen Genndy Tartakovsky'nin imzasını taşıyan yapım, hem çocukları hem yetişkinleri eğlendirmeyi başarıyor.

Giriş Tarihi: 17.11.2025 19:14
Otel Transilvanya 4 bu akşam vizyona giriyor! Van Helsing'in gizemli icadı, Drakula'yı insana, Johnny'yi ise dev bir canavara dönüştürüyor. Dünya genelinde geçen eğlenceli ve macera dolu olaylar, ikilinin dönüşümü geri almak için verdiği mücadeleyi konu alıyor. İşte Otel Transilvanya 4: Transformanya konusu

İlki 2012 yılında vizyona giren animasyon türündeki Otel Transilvanya'nın devam halkası olan Hotel Transylvania 4, Dracula ve ailesinin yaşadığı maceraları konu ediyor.

Sadece ülkemizde değil dünya çapında çok iyi gişe rakamları elde eden ve büyük-küçük tüm seyirci kitlesini eğlendirmeyi başaran Otel Transilvanya serisinin bu zamana kadar çekilen üç inde de yönetmen koltuğunda oturan Genndy Tartakovsky bu in de yönetmenliği üstleniyor.

OTEL TRANSİLVANYA 4: TRANSFORMANYA KONUSU

Van Helsing'in icat ettiği gizemli bir cihaz, canavarları insana, insanları ise canavara dönüştürür. Artık Drakula bir insan, Johnny ise dev bir canavardır. İkili, değişimi geri çevirmek ve dünyaya dengeyi yeniden kazandırmak için dünyanın dört bir yanında eğlenceli ve tehlikeli bir maceraya çıkar. Ancak zaman daralmaktadır; dönüşüm kalıcı hâle gelmeden önce birlikte çalışmayı öğrenmek zorundadırlar.

