ÖTV’siz araç düzenlemesi Resmi Gazete’de! Engelliye ÖTV muafiyetli araç şartları neler, kimler alabilir?

Engelli bireyler için merakla beklenen ÖTV'siz araç alımı düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni tebliğle birlikte ortopedik engeli nedeniyle ehliyet alamayan vatandaşlara da muafiyet hakkı tanınırken, 2026 yılı üst limit ve yerlilik oranı şartları netleşti. 10 yılda bir kez kullanılabilen bu haktan yararlanacaklar için tüm kriterler güncellendi.

Giriş Tarihi: 22.04.2026 08:55
Türkiye'deki binlerce engelli vatandaşı yakından ilgilendiren Özel Tüketim Vergisi muafiyetinde yeni bir dönem başlıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan tebliğ, özellikle sürücü belgesi alma imkanı bulunmayan bireylerin mağduriyetini gidermeyi hedefliyor. Yayınlanan kararla birlikte, motor silindir hacminden yerlilik şartına kadar pek çok kritik detay otomobil piyasasındaki dengeleri değiştirecek nitelikte.

ÖTV'SİZ ARAÇTAN KİMLER YARARLANABİLİR?

Yeni düzenlemenin en devrimsel niteliği, engel oranı %40 ve üzeri olan ancak ortopedik engeli sebebiyle "sürücü belgesi alamaz" raporu verilen bireyleri kapsamasıdır. Daha önceki uygulamalarda ehliyet alma şartı aranırken, artık bu durumdaki vatandaşlar da 10 yılda bir defaya mahsus olmak üzere ÖTV istisnasından faydalanabilecek. Bu hak, bireylerin sosyal hayata katılımını desteklemek amacıyla genişletildi.

2026 ÖTV MUAFİYETLİ ARAÇ ÜST LİMİTİ NE KADAR?

Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre, ÖTV ve diğer vergiler dahil satış bedeli 2 milyon 873 bin 900 TL'nin altında kalan araçlar istisna kapsamına girecek. Bu limit, her yıl yeniden değerleme oranına göre güncellenmekte olup, lüks segment dışında kalan pek çok SUV ve sedan modelinin kapsama dahil edilmesini sağlıyor. Belirlenen bu tutarın üzerindeki araçlar için muafiyet uygulanması mümkün olmayacak.

ÖTV'SİZ ARAÇ ŞARTLARI NELER, HANGİ MODELLER GEÇERLİ?

Kararın en kritik noktalarından biri otomobillerdeki yerlilik oranıdır. İstisnadan yararlanmak isteyenlerin seçeceği aracın en az %40 yerlilik şartını karşılaması gerekiyor. Bu madde, yerli üretimi teşvik ederken aynı zamanda muafiyet kapsamındaki araç çeşitliliğini de belirli bir standartta tutmayı amaçlıyor. Tüketicilerin araç seçerken teknik uygunluk belgesindeki bu detayı kontrol etmesi büyük önem taşıyor.

TİCARİ ARAÇLAR VE MOTOSİKLETLERDEKİ YENİ KRİTERLER

Düzenleme sadece binek otomobillerle sınırlı değil. Motor silindir hacmi 2800 cc veya altında olan van, panelvan, kamyonet ve pick-up tipi araçlar da kapsama alındı.

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör