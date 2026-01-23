Oxford 2025’in kelimesini seçti! Neden bu kadar öfkeliyiz? İşte tek kelimelik cevabı!

ALGORİTMALAR, ÖFKE VE KUTUPLAŞMAYI BESLEYEN İÇERİKLERİ YÜKSELTİYOR

Anadolu Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim Bölümü'nden Dr. Öğr. Üyesi Duygu Tosunay Gencelli rage bait kavramıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu:

"Sosyal medya platformlarının algoritmaları genellikle yüksek etkileşime dayalı çalışır. Yani içerik ne kadar çok paylaşılır, yorum alır veya tıklanırsa o kadar görünür hale gelir. Bu yapı, rage bait gibi duygusal tetikleyiciler içeren içeriklerin organik olarak daha geniş kitlelere ulaşmasına zemin hazırlanmasına neden olur. "