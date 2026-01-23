Trend
Oxford 2025'in kelimesini seçti! Neden bu kadar öfkeliyiz? İşte tek kelimelik cevabı!
Sizi saniye saniye izleyip en zayıf noktanızdan vuruyorlar, üstelik siz sinirlendikçe onlar paraya para demiyor! Oxford, 2025'in kelimesini seçti ve sosyal medyanın hepimizi içine çektiği o korkunç 'duygu tuzağı' resmen ifşa oldu; bu gerçeği öğrendikten sonra telefonunuza bir daha asla aynı gözle bakamayacaksınız.
