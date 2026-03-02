Trend
Galeri
Trend Yaşam
Oxfor'dun seçtiği 2025 yılının kelimesinin Türkçe karşılığı nedir? Kim Milyoner Olmak İster 200.000 TL değerindeki sorunun cevabı
Oxfor'dun seçtiği 2025 yılının kelimesinin Türkçe karşılığı nedir? Kim Milyoner Olmak İster 200.000 TL değerindeki sorunun cevabı
Ünlü oyuncu ve başarılı sunucu Oktay Kaynarca'nın sunumu ile ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster'in ATV ekranlarında yayınlanan son bölümünde yarışmacıya yöneltilen Oxfor'dun seçtiği 2025 yılının kelimesinin Türkçe karşılığı nedir? sorusunun yanıtı araştırılıyor. İşte 200 bin TL değerindeki o sorunun yanıtı...
Giriş Tarihi: 02.03.2026 22:02
Güncelleme Tarihi: 02.03.2026 22:06