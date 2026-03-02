Trend Galeri Trend Yaşam Oxfor'dun seçtiği 2025 yılının kelimesinin Türkçe karşılığı nedir? Kim Milyoner Olmak İster 200.000 TL değerindeki sorunun cevabı

Oxfor'dun seçtiği 2025 yılının kelimesinin Türkçe karşılığı nedir? Kim Milyoner Olmak İster 200.000 TL değerindeki sorunun cevabı

Ünlü oyuncu ve başarılı sunucu Oktay Kaynarca'nın sunumu ile ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster'in ATV ekranlarında yayınlanan son bölümünde yarışmacıya yöneltilen Oxfor'dun seçtiği 2025 yılının kelimesinin Türkçe karşılığı nedir? sorusunun yanıtı araştırılıyor. İşte 200 bin TL değerindeki o sorunun yanıtı...

Giriş Tarihi: 02.03.2026 22:02 Güncelleme Tarihi: 02.03.2026 22:06
Oxfor’dun seçtiği 2025 yılının kelimesinin Türkçe karşılığı nedir? Kim Milyoner Olmak İster 200.000 TL değerindeki sorunun cevabı

Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya sorulan Oxfor'dun seçtiği 2025 yılının kelimesinin Türkçe karşılığı nedir? 200 bin TL değerindeki sorusunun yanıtı araştırılıyor. İşte sorunun cevabı haberin devamında…

Oxfor’dun seçtiği 2025 yılının kelimesinin Türkçe karşılığı nedir? Kim Milyoner Olmak İster 200.000 TL değerindeki sorunun cevabı

SORU: Oxfor'dun seçtiği 2025 yılının kelimesinin Türkçe karşılığı nedir?

Oxfor’dun seçtiği 2025 yılının kelimesinin Türkçe karşılığı nedir? Kim Milyoner Olmak İster 200.000 TL değerindeki sorunun cevabı

CEVAP: Öfke tuzağı

Oxfor’dun seçtiği 2025 yılının kelimesinin Türkçe karşılığı nedir? Kim Milyoner Olmak İster 200.000 TL değerindeki sorunun cevabı