Özcan Deniz "Yalan Mı?" şarkısında kaç kez yalan der? Kim Milyoner Olmak İster 100.000 TL değerindeki sorunun cevabı

Ünlü oyuncu ve başarılı sunucu Oktay Kaynarca'nın sunumu ile ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster'in ATV ekranlarında yayınlanan son bölümünde yarışmacıya yöneltilen Özcan Deniz "Yalan Mı?" şarkısında kaç kez yalan der? sorusunun yanıtı araştırılıyor. İşte 100 bin TL değerindeki o sorunun yanıtı...

Giriş Tarihi: 31.12.2025 23:17 Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 23:23
Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya sorulan Özcan Deniz "Yalan Mı?" şarkısında kaç kez yalan der? 100 bin TL değerindeki sorusunun yanıtı araştırılıyor. İşte sorunun cevabı haberin devamında…

SORU: Özcan Deniz "Yalan Mı?" şarkısında kaç kez yalan der?

CEVAP: 53

