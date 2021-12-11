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Özel güvenlikçi, tesisatçı, şantiyeci... "Bukalemun" lakaplı hırsız yakalandı...

İstanbul Şişli'de işyerinden hırsızlık yaptığı belirlenen S.P. yakalandı. S.P.'nin kılıktan kılığa girdiği için, çevresinde 'Bukalemun' lakabıyla tanındığı belirtildi. İşte detaylar...

DHA Trend Yaşam
Giriş Tarihi: 11.12.2021 12:46 Güncelleme Tarihi: 11.12.2021 12:48
Özel güvenlikçi, tesisatçı, şantiyeci... Bukalemun lakaplı hırsız yakalandı...

ÖZEL GÜVENLİKÇİ, TESİSATÇI, ŞANTİYECİ... "BUKALEMUN" LAKAPLI HIRSIZ YAKALANDI...

Polis ekipleri 2 Aralık Perşembe günü Şişli'de bulunan bir tıp merkezinden 6 bin lira değerinde olan ekran çalındığı ihbarını aldı. Harekete geçen ekipler, işyerinde bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Özel güvenlikçi, tesisatçı, şantiyeci... Bukalemun lakaplı hırsız yakalandı...

Görüntülerde olayı S.P.'nin gerçekleştirdiğini tespit edildi.

Özel güvenlikçi, tesisatçı, şantiyeci... Bukalemun lakaplı hırsız yakalandı...

Kimlik bilgileri belirlenen şüpheli, 8 Aralık günü Abide-i Hürriyet Caddesi'nde gözaltına alındı.

Özel güvenlikçi, tesisatçı, şantiyeci... Bukalemun lakaplı hırsız yakalandı...

Polis ekiplerince yapılan çalışmaların devamında, şüphelinin çaldığı ekranı taksi ile Fatih Aksaray'a götürdüğü ve burada B.S.'ye sattığını belirledi.

Özel güvenlikçi, tesisatçı, şantiyeci... Bukalemun lakaplı hırsız yakalandı...

B.S. de gözaltına alındı.

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