Özel güvenlikçi, tesisatçı, şantiyeci... "Bukalemun" lakaplı hırsız yakalandı...

ÖZEL GÜVENLİKÇİ, TESİSATÇI, ŞANTİYECİ... "BUKALEMUN" LAKAPLI HIRSIZ YAKALANDI...
Polis ekipleri 2 Aralık Perşembe günü Şişli'de bulunan bir tıp merkezinden 6 bin lira değerinde olan ekran çalındığı ihbarını aldı. Harekete geçen ekipler, işyerinde bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı.
Görüntülerde olayı S.P.'nin gerçekleştirdiğini tespit edildi.
Kimlik bilgileri belirlenen şüpheli, 8 Aralık günü Abide-i Hürriyet Caddesi'nde gözaltına alındı.
Polis ekiplerince yapılan çalışmaların devamında, şüphelinin çaldığı ekranı taksi ile Fatih Aksaray'a götürdüğü ve burada B.S.'ye sattığını belirledi.
B.S. de gözaltına alındı.