Özel güvenlikçi, tesisatçı, şantiyeci... "Bukalemun" lakaplı hırsız yakalandı...

ÖZEL GÜVENLİKÇİ, TESİSATÇI, ŞANTİYECİ... "BUKALEMUN" LAKAPLI HIRSIZ YAKALANDI...

Polis ekipleri 2 Aralık Perşembe günü Şişli'de bulunan bir tıp merkezinden 6 bin lira değerinde olan ekran çalındığı ihbarını aldı. Harekete geçen ekipler, işyerinde bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı.