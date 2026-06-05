Özgür Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu gizlice görüştü mü? CHP’yi bekleyen tehlike anlatılmış | Mahmut Övür yazdı

Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, "Özgür Özel'e ekibinin nelere karıştığı, CHP'yi nasıl bir tehlikenin beklediği, son fezlekenin ciddiyeti iyi anlatılmış ki, Kemal Bey'e pek de itiraz etmemiş. Bazı ihraçlara bile sesini çıkarmayacağı söyleniyor." dedi.

İşte Mahmut Övür'ün "Kılıçdaroğlu-Özel 'gizli' görüştüler mi?" başlıklı yazısı:

CHP içinde o kadar çok kavga, gürültü oldu ki, artık kullanılmayan, yıpranmayan siyasi kavram kalmadı. "Kılıçlar çekildi, bomba kulis, son düello, ipler koptu" gibi aklınıza gelen her kavram onlarca kez kullanıldı içi boşaltıldı. Siyaset tatsızlaştı. Geçmişte çok kullanılan "abi" formülleri de tükendiği için en ufak bir "diyalog" çabası bile artık inandırıcı gelmiyor.