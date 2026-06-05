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Özgür Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu gizlice görüştü mü? CHP'yi bekleyen tehlike anlatılmış | Mahmut Övür yazdı
Özgür Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu gizlice görüştü mü? CHP'yi bekleyen tehlike anlatılmış | Mahmut Övür yazdı
Sabah Gazetesi Yazar Mahmut Övür CHP'deki mutlak butlan kararı sonrası yaşanan gelişmelere ilişkin çarpıcı bir yazı kaleme aldı. Mahmut Övür, son günlerde Kılıçdaroğlu ve Özel cephesine yönelik 'birleşin' çabalarının öne çıktığını belirterek, arka planda ikilinin görüştüğünü de ifade etti.
Giriş Tarihi: 05.06.2026 06:39
Güncelleme Tarihi: 05.06.2026 06:41