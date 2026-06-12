Özgür Özel işlerin yoluna gireceği umudunu baştan kaybetti: Kemal Kılıçdaroğlu CHP’yi geri alıyor

Mahkemenin kararında, "Tebliğden itibaren 2 hafta içinde Yargıtay'a temyiz yolu açıktır" deniyordu. İşin garip tarafı, Özel tarafı temyiz başvurusu yaparak süreci kendisi uzatmış oldu. Oysa temyiz yapılmasaydı karar kendiliğinden kesinleşecek ve Kılıçdaroğlu da kurultay sürecini hızlandırmak zorunda kalacaktı.

Özel'in son PM hamlesiyle tabana "Yeni partiye mecbur kaldık" mesajı vermek istediği şeklindeki yorumlara da katılmıyorum.

Zira krizin başından beri refleksi davranan Özel ve arkadaşlarından bir stratejileri olduğunu düşündürecek herhangi bir adım görmedik.