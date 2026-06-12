Trend
Galeri
Trend Yaşam
Özgür Özel işlerin yoluna gireceği umudunu baştan kaybetti: Kemal Kılıçdaroğlu CHP'yi geri alıyor
Özgür Özel işlerin yoluna gireceği umudunu baştan kaybetti: Kemal Kılıçdaroğlu CHP'yi geri alıyor
Sabah Gazetesi Yazarı Melih Altınok, CHP'deki Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu arasında yaşanan savaşla ilgili çarpıcı bir yazı kaleme aldı. Melih Altınok, "Kılıçdaroğlu soğukkanlılığını kaybetmeden, ihraç taleplerinden PM'yi konsolide etmeye, orta yolcuları yanına çekmekten hukuki süreci lehine çevirmeye kadar attığı her adımla CHP'yi adım adım geri alıyor." ifadelerini kullandı.
Giriş Tarihi: 12.06.2026 07:37
Güncelleme Tarihi: 12.06.2026 07:38