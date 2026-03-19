Özgür Özel’in 20 milyon dolarlık rüşvet korkusu! Dosya derinleşirse o rezaletin altında CHP yönetimi de kalır…

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, belediyelerindeki rüşvet ve yolsuzluk sarmalını görmezden gelerek yine algı operasyonuna kalkıştı. Yolsuzluk iddianamesinde 'suç örgütü lideri' olarak yer alan Ekrem İmamoğlu'na kefilim deyip Adalet Bakanı Akın Gürlek'e karşı karalama kampanyası başlattı. SABAH Gazetesi yazarı Mahmut Övür, bugünkü köşe yazısında skandal iddiaları köşesine taşıdı. "Özgür Özel'in ciddi bir inandırıcılık sorunu var ve temiz bir sicile de sahip değil" ifadelerini kullanan Övür, "İşin bir ucunda da bizzat Özel'in kendisi var ve 20 milyon dolar rezaletine kadar uzanıyor. Bu dosya derinleşirse o rezaletin altında sadece Özel değil CHP yönetimi de kalır" vurgusu yaptı. İşte Mahmut Övür'ün bugünkü yazısı…