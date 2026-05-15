Özgür Özel’in gerçek yüzü bir kez daha ortaya çıktı: Sloganlarda İstanbul Sözleşmesi, perde arkasında ’kocanı boşa’ söylemi

Demek ki neymiş; meydanlarda 'İstanbul Sözleşmesi yaşatır', 'Kadınlara özgürlük' diye slogan atan Özgür Özel ve tayfası, partisindeki bir kadın siyasetçinin sınırlarına, psikolojisine ve özel hayatına zerre saygı duymuyormuş. Özgür Özel'e göre partisindeki kadın siyasetçiler ancak onlara 'biat' ettiği, her politikasını alkışladığı zaman varlar.

Özel'den bağımsız karar aldıkları zaman da 'kapıda yalvarması gereken' birer haine dönüşüyorlar. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na da benzer bir tavır takınmıştı Özgür Özel... Çerçioğlu'nu defalarca meydanlarda hedef göstermişti. Bu sefer çıtayı yükseltti. Özel'in, Burcu Köksal'ı eşi üzerinden rehin almaya çalışması, itaat etmediğinde ise kürsüden "ulan"lı afra tafralarla tehdit etmesi, Türk siyasi tarihine kara bir leke olarak geçecektir.