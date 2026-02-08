Trend
Galeri
Trend Yaşam
Özgür Özel’in Mesut Özarslan’a gönderdiği mesajlar ortaya çıktı! Tehdit, hakaret, küfür...
Özgür Özel’in Mesut Özarslan’a gönderdiği mesajlar ortaya çıktı! Tehdit, hakaret, küfür...
CHP Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın istifasının ardından, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Özarslan'a WhatsApp üzerinden gönderdiği öne sürülen hakaret, tehdit ve küfür içerikli mesajlar ortaya çıktı. Mesajlarda Özarslan'ın şahsı ve ailesinin hedef alındığı, ağır ifadelerle tehdit edildiği görülürken, yaşananlar CHP'deki iç gerilimi ve liderlik tartışmalarını yeni bir boyuta taşıdı.
Giriş Tarihi: 08.02.2026 23:23