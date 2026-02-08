Trend Galeri Trend Yaşam Özgür Özel’in Mesut Özarslan’a gönderdiği mesajlar ortaya çıktı! Tehdit, hakaret, küfür...

CHP Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın istifasının ardından, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Özarslan'a WhatsApp üzerinden gönderdiği öne sürülen hakaret, tehdit ve küfür içerikli mesajlar ortaya çıktı. Mesajlarda Özarslan'ın şahsı ve ailesinin hedef alındığı, ağır ifadelerle tehdit edildiği görülürken, yaşananlar CHP'deki iç gerilimi ve liderlik tartışmalarını yeni bir boyuta taşıdı.

TOLGA ÖZLÜ
Giriş Tarihi: 08.02.2026 23:23
CHP Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiğini duyurmuştu.

Özarslan, istifa kararının ardında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kendisine gönderdiğini öne sürdüğü hakaret, tehdit ve iftira içerikli mesajların bulunduğunu açıklamıştı.

Özarslan, kamuoyuyla paylaştığı uzun ve dikkat çekici açıklamasında, Özgür Özel'in WhatsApp üzerinden kendisine ve ailesine yönelik ağır ifadeler kullandığını iddia ederek şu soruları yöneltmişti:

"Bir genel başkan, belediye başkanına küfür eder mi?
Bir genel başkan, ailevi değerleri hedef alıp hakaret eder mi?
Bir genel başkan, ağıza alınmayacak kelimelerle tehdit eder mi?"

Özarslan, özellikle annesi ve merhum babasının hedef alınmasını "kabul edilemez" olarak nitelendirerek, bu anlayışla CHP çatısı altında siyaset yapmanın mümkün olmadığını ifade etmişti.

Açıklamasında, söz konusu mesajlarla ilgili hukuki süreci başlatacağını da duyuran Özarslan, "Mesajlarında annemi ve merhum babamı dahi karıştırdı. Yazılı olan her şey ortadadır. Yarın savcılığa başvuruyorum. Devletimizin imkânları ve gelişen teknolojiyle her şey ortaya çıkacaktır" ifadelerini kullanmıştı.

MESAJLAR ORTAYA ÇIKTI

Özgür Özel'in Mesut Özarslan'a gönderdiği iddia edilen mesajlar ortaya çıktı. Ortaya çıkan mesajlarda ağır hakaret ve tehdit ifadelerinin yer aldığı görülüyor.

Mesajlarda geçtiği öne sürülen bazı ifadeler şöyle:

"Ya da onlara giderek bana yalan attığını, aslında hırsız olduğunu, şerefsiz olduğunu itiraf ediyorsun."

"O zaman sen layığını bulmuşsun."

"Ama gün gelince ben sana yapıştırırım."

"Devir hırsızların devri değil, AK Parti'nin devri de değil. O devir bitiyor. Bizim devrimiz başlayınca yalvarsan da yakarsan da seni affetmem."

"Sen hırsız olduğunu, yolsuz olduğunu, alçak olduğunu itiraf ettin."

"Ama gün gelecek devir dönecek, elime düşeceksin. O gün sana acırsam namerdim."

"Köpek."

"S… git."

"Alçak köpek s… git."

"Yalaka."

"Karaktersiz p…."

''Seni doğuran ana senden utanır.''

Ortaya çıkan bu mesajlar, CHP'deki kriz ve iç tartışmaları daha da derinleştirirken, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Konuyla ilgili Özgür Özel cephesinden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.