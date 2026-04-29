Özgür Özel’in müjdesi: Cumhurbaşkanlığına aday olduğunu açıklamak için neyi bekliyor? | Salih Tuna yazdı

İşte Salih Tuna'nın 'Özgür Özel'in müjdesi' başlıklı yazısı:

Mine Kırıkkanat'ın "kılıç artığı" söyleminin ardından "Anlamını bilmiyordum, cehaletimi bağışlayın" özrü neden kabul görmedi?

Bağışlamak erdem değil mi?

Lakin, toplumu her fırsatta cahil olmakla itham eden birinin bu denli cahilliği de bağışlanası değildir.

Cumhuriyet gazetesinin işbu 74 yaşındaki kadın yazarının mahut söylemi "cehalet" değildir. Kılıçdaroğlu'na ne kadar hakaret edersen o kadar saygın olursun döneminin baltayı taşa vurma örneğidir.

Öyle bir dönem ki...

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, eski genel başkanı Kılıçdaroğlu'na "Yüzüne tükürürüz" demişti.