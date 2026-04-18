Trend Galeri Trend Yaşam Özkan Yalım'ın sevgilisiyle yeni görüntüleri ortaya çıktı! Arabada serenat: Dünyalar tatlısı aşkımla...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 'kefilim' dediği 'icbar suretiyle irtikap' suçundan tutuklu bulunan ve İçişleri Bakanlığı tarafından Bolu Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Tanju Özcan ile sahip çıktığı yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasından tutuklu Özkan Yalım'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Özkan Yalım görüntülerden birinde sevgilisi Duygu'ya serenat yapıyor. Diğerinde ise "Ben Duygu'yu çok seviyorum. Bir değil 2 çocuk yapacağım" diyor. Ayrıca sevgilisi ile deniz kenarına giden Özkan Yalım burada alem yapıyor. Özkan Yalım'ın sevgilisi bikinisiyle kendi videosunu çekerken arka planda Özgür Özel'in miting konuşması duyuluyor. Bu görüntüler, "Özkan Yalım sevgilisiyle alemde, Özgür Özel mitingde" yorumlarına neden oldu. Tanju Özcan ise yemek masasında çekilmiş fotoğraflarda içki içererek iki kadınla samimi sohbet ediyor.

Ceyhan TORLAK
Giriş Tarihi: 18.04.2026 14:03 Güncelleme Tarihi: 18.04.2026 14:06
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 'icbar suretiyle irtikap' suçundan tutuklu bulunan ve İçişleri Bakanlığı tarafından Bolu Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ı cezaevinde ziyaret etmiş ve kendisi için "Tanju bu memleketin ve Atatürk'ün partisinin evladıdır, yalnız değildir, sahipsiz değildir" diyerek, disiplin süreçleri ve eleştiriler karşısında ona sahip çıktığını ve "kefil" olduğunu ifade etmişti.

Özgür Özel otel odasında sevgilisiyle uygunsuz şekilde basılan ve görüntüleri ortaya çıkan evli 2 çocuk babası rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'a da sahip çıkmıştı. Özgür Özel, 57 yaşındaki Yalım'ın görüntülerinin basına ve sosyal medyaya düşmesinin ardından "Yapılan haysiyet cellatlığıdır. O görüntüleri kim servis ettiyse hesabı sorulmalıdır" diyerek Yalım'a destek olmuştu.

SEVGİLİYE ARABADA SERENAT

Yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanan CHP'li Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Araçla seyahat ederken çekilmiş görüntüde Duygu cep telefonuyla Yalım'ı kaydederken görülüyor. Evli iki çocuk babası Özkan Yalım görüntülerde sevgilisine seranat yaparken Duygu aralarındaki konuşmaları kayda aldı

Yalım görüntüde, "Bir gün ben yola çıktım. Yanıma canımdan çok sevdiğim sevgilimi aldım. Benim dünyalar tatlısı aşkımla birlikte düştüm Ağva yollarına" dediği duyuldu.

Duygu'nun 'pek şarkı gibi olmadı sanki hayatım' sözleri üzerine Yalım, sevgilisine adeta serenat yapar gibi şarkı söylüyor. Özkan Yalım bunun üzerine, "Ben Duygu'yu çok seviyorum. Birlikte Ağva yollarına düştük. İkimiz gidiyoruz birlikte güzel günlere" diyerek kendi uydurduğu şarkıyı söylüyor.

1 TANE DEĞİL 2 TANE ÇOCUK YAPACAĞIM

Baka bir görüntüde Duygu ile birlikte yemek yiyen ve alkol alan Yalım'ın, "Ben Duygu'yu çok seviyorum" diyor. Daha sonra Duygu'nun da bu videoya 'Çok seviyormuş' dediği duyuluyor. Özkan Yalım, "Ben Duygu'ya 1 yıl sonra çocuk yapacağım. Hem de bir tane değil, iki tane" derken, Duygu'nun ise, "Adam aşık" diye yanıt veriyor.

YATTA ALEM

Ortaya çıkan diğer görüntüde sevgilisiyle yatta alkol alıp alem yapan Özkan Yalım'ın Ayla Dikmen'in 'Anlamazdın' şarkısı eşliğinde diğer kız arkadaşıyla dans ettiği görülüyor.

Özkan Yalım ile sevgilisini dans ederken çeken kişi ise şarkıya eşlik edip alkış yapıyor. Videonun sonunda Yalım sevgilisinin yanığına öpücük konduruyor.

TANJU ÖZCAN...

Öte yandan Özkan Yalım'ın sevgilisinin deniz kenarında bikinili olarak kendini çektiği videoda arka planda Özgür Özel'in sesi duyuluyor.

Özgür Özel mitingde konuşma yaparken, Özkan Yalım'ın sevgilisiyle deniz kenarında alem yapması büyük tepki çekti. Yemek masasında çekilmiş fotoğraflarda ise Tanju Özcan'ın içki içerken iki kadınla sohbet ettiği ve çok yakın olduğu görülüyor.

