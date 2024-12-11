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Özlem Cankurtaran neden öldü, hastalığı neydi? Özlem Cankurtaran kimdir, nereli, kaç yaşında?

"Modern tıbbın filozofu" olarak tanınan ve güçlü hayat mücadelesiyle birçok kadına ilham kaynağı olan Prof. Dr. Özlem Cankurtaran'ın vefatı, sevenlerini derin bir üzüntüye boğdu. Tıp dünyasındaki başarıları ve televizyon programlarıyla geniş kitlelere ulaşan Cankurtaran, uzun süredir mücadele ettiği zorlu bir hastalık nedeniyle 10 Aralık Perşembe günü hayata gözlerini yumdu. Peki, Özlem Cankurtaran neden öldü, hastalığı neydi? Özlem Cankurtaran kimdir, nereli, kaç yaşında vefat etti? İşte, hayatına dair tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 11.12.2024 09:48 Güncelleme Tarihi: 11.12.2024 09:50
Özlem Cankurtaran neden öldü, hastalığı neydi? Özlem Cankurtaran kimdir, nereli, kaç yaşında?

Tıp dünyasında önemli bir yere sahip olan ve mesleki başarılarıyla tanınan Prof. Dr. Özlem Cankurtaran, uzun süredir ciddi bir hastalıkla mücadele ediyordu. Acı haberi, Çaba Derneği duyurdu. Ünlü hekimin vefat haberi sevenlerini hüzne boğdu. Bu gelişmenin ardından "Prof. Dr. Özlem Cankurtaran neden öldü, hastalığı neydi, kaç yaşında vefat etti?" soruları gündeme geldi. İşte, Özlem Cankurtaran hayatı, kariyeri ve biyografisine dair merak edilen detaylar...

Özlem Cankurtaran neden öldü, hastalığı neydi? Özlem Cankurtaran kimdir, nereli, kaç yaşında?

DR. ÖZLEM CANKURTARAN NEDEN ÖLDÜ?
Prof. Dr. Özlem Cankurtaran, uzun süre mücadele ettiği kemik hastalığı ve ailesindeki sağlık sorunları ile kamuoyunun dikkatini çekmişti. Ölümü, tıp camiası ve sevenleri tarafından büyük bir üzüntüyle karşılandı.

Özlem Cankurtaran neden öldü, hastalığı neydi? Özlem Cankurtaran kimdir, nereli, kaç yaşında?

ÖZLEM CANKURTARAN KİMDİR?
Merhum Avukat Hasan Öztürk ve Mimar Tuna Öztürk çiftinin kızı olan Özlem Cankurtaran, Ordu'nun Ünye ilçesinde dünyaya geldi. Başarıyla mezun olduğu lisenin ardından İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi'ne girmiş ve tıbbi doktorluk hayatına başladı. Mezuniyetin ardından mecburi hizmet yeri olan Tokat Erbaa İlçesi Doğanyurt Köyünde çalışma hayatına atıldı. Mecburi hizmeti Tokat Erbağ'da yaptıktan sonra Göğüs Cerrahisi alanında uzmanlığını tamamladı.

Özlem Cankurtaran neden öldü, hastalığı neydi? Özlem Cankurtaran kimdir, nereli, kaç yaşında?

İhtisasını ise Yedikule Göğüs Cerrahisinde tamamladı. Yıldız Teknik Üniversitesi Kimya Bölümünde Fizikokimye Profesörlüğü, Çaba Derneği Yönetim Kurulu Üyesi görevini üstlenen Dr. Özlem Cankurtaran, TRT Haber'de Hasta Yakını isimli programını sundu. 2015 - 2019 yılları arasında Onursal Başkanı olduğu Çaba Derneği'nde faaliyet gösterdi.

Özlem Cankurtaran neden öldü, hastalığı neydi? Özlem Cankurtaran kimdir, nereli, kaç yaşında?

Kişisel yaşamında ise büyük zorluklarla karşılaşmış, 1999 yılında kemik hastalığı nedeniyle uzun süre tedavi görmüştür. Eşinin de kas hastalığına yakalanması, Özlem Cankurtaran'ı hasta yakınlarının yaşadığı zorluklar konusunda daha duyarlı bir hale getirmiştir

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