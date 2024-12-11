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Özlem Cankurtaran neden öldü, hastalığı neydi? Özlem Cankurtaran kimdir, nereli, kaç yaşında?

"Modern tıbbın filozofu" olarak tanınan ve güçlü hayat mücadelesiyle birçok kadına ilham kaynağı olan Prof. Dr. Özlem Cankurtaran'ın vefatı, sevenlerini derin bir üzüntüye boğdu. Tıp dünyasındaki başarıları ve televizyon programlarıyla geniş kitlelere ulaşan Cankurtaran, uzun süredir mücadele ettiği zorlu bir hastalık nedeniyle 10 Aralık Perşembe günü hayata gözlerini yumdu. Peki, Özlem Cankurtaran neden öldü, hastalığı neydi? Özlem Cankurtaran kimdir, nereli, kaç yaşında vefat etti? İşte, hayatına dair tüm detaylar…