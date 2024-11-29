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Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Sunucular belli oldu!

Türkiye'nin en prestijli müzik ve televizyon ödüllerinin dağıtıldığı Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni bu sene 50. kez organize edilecek. 1972 yılından bu yana müzik ve televizyon sektörünün en iyilerinin ödüllendirildiği organizasyon bu sene İstanbul Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde düzenlenecek. Ödül töreni kapsamında gecede farklı kategorilerdeki "en iyi" ödülleri sahipleriyle buluşacak. Peki, Pantene Altın Kelebek Ödülleri bu sene ne zaman, saat kaçta düzenlenecek, organizasyon hangi kanalda yayınlanacak?

Giriş Tarihi: 29.11.2024 10:49 Güncelleme Tarihi: 29.11.2024 10:49
Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Sunucular belli oldu!

Müzik ve televizyon dünyasının yıldız isimlerini bir araya getiren Türkiye'nin prestijli ödül töreni Pantene Altın Kelebek organizasyonu kapsamında bu yıl 50. kez ödüller sahipleri ile buluşacak. Kazananları, yüzde 70 halk, yüzde 30 jüri oylarıyla belirlendi ve yılın en görkemli gecesi için geri sayım heyecanı başladı. Peki, Pantene Altın Kelebek Ödülleri bu sene ne zaman, saat kaçta düzenlenecek, organizasyon hangi kanalda yayınlanacak?

Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Sunucular belli oldu!

50. PANTENE ALTIN KELEBEK ÖDÜL TÖRENİ NE ZAMAN DÜZENLENECEK?

Türkiye'nin öne çıkan organizasyonlarından biri olan Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni, bu yıl 50. kez izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Ödül töreni 8 Aralık 2024 tarihinde İstanbul Zorlu Performans Sanatlar Merkezi'nde düzenlenecek.

Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Sunucular belli oldu!

SUNUCULAR BELLİ OLDU!

Kendi alanlarında en başarılı isim ve yapımların ödüllendirileceği gece, Türkiye'nin yıldızlarını bir araya toplayacak. Törenin sunuculuğunu ise Cem Davran ile Çağla Şıkel üstelenecek.

Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Sunucular belli oldu!

PANTENE ALTIN KELEBEK ÖDÜL TÖRENİ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

50. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni, Kanal D ve teve2'den naklen canlı yayınla ekranlara gelecek.

Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Sunucular belli oldu!

JÜRİDE KİMLER VAR?

Geçtiğimiz pazar günü The Ritz-Carlton, İstanbul'da düzenlenen etkinlikte, sanat dünyasının önemli isimlerinden oluşan jüri üyeleri her bir kategoriyi titizlikle inceledi. Jüride yer alan isimler arasında ünlü oyuncular Ediz Hun, Şerif Sezer, Suna Keskin, Ferhat Göçer, Emre Altuğ, Selim Bayraktar, Salih Bademci, Sema Ergenekon, Demet Sağıroğlu, Ebru Özkan, Nazlı Heptürk ve Ozan Doğulu'nun yanı sıra, müzik dünyasının tanınmış isimleri Sinan Akçıl ve Büşra Pekin de vardı.

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