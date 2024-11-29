Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Sunucular belli oldu!

Türkiye'nin en prestijli müzik ve televizyon ödüllerinin dağıtıldığı Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni bu sene 50. kez organize edilecek. 1972 yılından bu yana müzik ve televizyon sektörünün en iyilerinin ödüllendirildiği organizasyon bu sene İstanbul Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde düzenlenecek. Ödül töreni kapsamında gecede farklı kategorilerdeki "en iyi" ödülleri sahipleriyle buluşacak. Peki, Pantene Altın Kelebek Ödülleri bu sene ne zaman, saat kaçta düzenlenecek, organizasyon hangi kanalda yayınlanacak?