Trend Galeri Trend Yaşam PARKEDE DEV MAÇ! Fenerbahçe Beko - Monaco maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda, şifresiz mi?

THY EuroLeague'de liderlik koltuğunda oturan temsilcimiz Fenerbahçe Beko, normal sezonun kritik haftalarından birinde kendi evinde Monaco ekibini ağırlıyor. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak bu dev mücadelenin yayın saati ve kanal bilgileri basketbolseverler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. İşte zirve yarışını doğrudan etkileyecek karşılaşmanın tüm ayrıntıları.

Giriş Tarihi: 04.03.2026 22:55
Avrupa'nın kulüpler bazındaki en prestijli organizasyonu olan EuroLeague'de 30. hafta heyecanı başlıyor. Sarunas Jasikevicius yönetimindeki sarı-lacivertli ekip, play-off sıralamasını yakından ilgilendiren maçta taraftarı önünde galibiyet arıyor. Maçın hangi gün saat kaçta başlayacağı ve şifresiz yayınlanıp yayınlanmayacağı konusu, temsilcimizin şampiyonluk yolundaki iddiasını takip eden milyonlarca taraftar için netleşti.

FENERBAHÇE BEKO - MONACO MAÇI NE ZAMAN?

EuroLeague 2025-2026 normal sezonunun 30. haftasında gerçekleşecek olan bu kritik randevu, 5 Mart 2026 Perşembe günü oynanacak. İstanbul'daki Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nun ev sahipliği yapacağı müsabaka, her iki takımın da ligdeki sıralaması için büyük bir önem arz ediyor.

MAÇ SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Basketbolseverlerin ekran başına kilitleneceği mücadelenin hava atışı Türkiye saati ile 20:45'te yapılacak. Dev karşılaşma, Türkiye haklarını elinde bulunduran S Sport kanalından canlı olarak yayınlanacak.

LİDERLİK YOLUNDA KRİTİK EŞİK: SARI-LACİVERTLİLERİN FORMU

Şu an ligde 28 maçta 21 galibiyetle liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe Beko, en yakın rakibinin önünde avantajlı konumunu koruyor. Jasikevicius'un öğrencileri, Monaco karşısında alacakları bir galibiyetle play-off yolunda ev sahibi avantajını garantileme yolunda dev bir adım atmış olacak.

