Pasaportları rafa kaldırın! Dünyada sadece birkaç yerde var: Türkiye’nin Maldivler’i aratmayan 5 turkuaz koyu

1. Bitmiş İlişkiler Müzesi (Zagreb, Hırvatistan)

Ayrılık acısı hiç bu kadar sanatsal olmamıştı. İnsanların eski sevgililerinden kalan ve manevi değeri olan eşyaları bağışladığı bu müze, hem hüzünlü hem de komik hikayelerle dolu. Sergilenenler arasında peluş ayıdan gelinliğe, hatta "eski sevgiliye fırlatılan bir balta"ya kadar her şey var.