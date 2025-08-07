Trend Galeri Trend Yaşam Pasarofça Antlaşması'na adını veren Pasarofça günümüzde hangi ülkenin sınırları içerisindedir?

Kim Milyoner Olmak İster'de "Osmanlı Devleti'nin Avusturya ve Venedik devletleriyle yaptığı Pasarofça Antlaşması'na adını veren Pasarofça günümüzde hangi ülkenin sınırları içerisindedir" sorusunun yanıtı izleyenler tarafından da merak edildi. Peki, "Pasarofça Antlaşması'na adını veren Pasarofça günümüzde hangi ülkenin sınırları içerisindedir?" İşte, Kim Milyoner Olmak İster'de merak edilen sorunun yanıtı belli oldu!

Giriş Tarihi: 07.08.2025 22:52 Güncelleme Tarihi: 07.08.2025 22:55
ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de soru ve yanıtı merak edildi. Yarışmacının açtırdığı "Pasarofça Antlaşması'na adını veren Pasarofça günümüzde hangi ülkenin sınırları içerisindedir?" oldu. İşte, Kim Milyoner Olmak İster'de o sorunun cevabı!

Osmanlı Devleti'nin Avusturya ve Venedik devletleriyle yaptığı Pasarofça Antlaşması'na adını veren Pasarofça, günümüzde hangi ülkenin sınırlarındadır?

A: Avusturya

B: İtalya

C: Rusya

D: Sırbistan

İşte, yanıtı:

"Pasarofça Antlaşması'na adını veren Pasarofça günümüzde hangi ülkenin sınırları içerisindedir?" sorusunun yanıtı D şıkkı Sırbistan'dır.

