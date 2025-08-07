ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de soru ve yanıtı merak edildi. Yarışmacının açtırdığı "Pasarofça Antlaşması'na adını veren Pasarofça günümüzde hangi ülkenin sınırları içerisindedir?" oldu. İşte, Kim Milyoner Olmak İster'de o sorunun cevabı!