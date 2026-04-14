Patateslerin arasına bir tane koyun yeter! Bir daha filizlenmeyecekler...

BUZDOLABINDAN UZAK TUTUN VE NEMİ ENGELLEYİN

Yapılan en büyük hatalardan biri patatesleri buzdolabında saklamaktır. Soğuk ortam, patatesin içerdiği nişastanın hızla şekere dönüşmesine sebep olur. Bu durum lezzeti bozmakla kalmaz; patatesler pişirildiğinde "akrilamid" adı verilen tehlikeli kimyasalın ortaya çıkmasına neden olur. Akrilamid, kanserojen riski taşıyan bir maddedir. Patatesleri korumanın en iyi yolu onları yedi ile on derece arasındaki serin, karanlık, kuru ve havalandırılan bir ortamda saklamaktır. Kilerler veya güneş görmeyen dolaplar idealdir. Ancak soba veya buzdolabı yanı gibi ısınan yerlerden kaçınılmalıdır.