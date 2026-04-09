Pazar esnafı bu sırrı kendine saklıyor! Domates seçerken bu detaya dikkat: "Eğer sapı..."

1. ALTI YAPRAKLI (DİŞİ) DOMATES NEDİR?

Halk arasında ve deneyimli pazar esnafı arasında bilinen en ilginç detay, domatesin sap kısmındaki yaprak sayısıdır. Domates seçerken sap kısmına bakın; eğer 6 adet yeşil yaprak (çanak yaprak) görüyorsanız, bu "dişi" olarak adlandırılan ve diğerlerine göre daha aromatik, tatlı ve etli olan domatestir. 5 yapraklı olanlar ise daha sulu ve hafif ekşimsi bir tada sahip olabilir. Bir dahaki alışverişinizde bu "6 yaprak" kuralını mutlaka deneyin!